映画『ハリー・ポッター』シリーズで初代監督を務めたクリス・コロンバスが、米HBOによるドラマ版のハグリッドの姿を目にして、ある疑問を投げかけている。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、2025年7月より撮影中。映画版で故ロビー・コルトレーンが演じたハグリッド役を、コメディ映画『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う！』（2013）などのニック・フロストが演じている。撮影初日にはフロスト版ハグリッドの姿が初公開されていた。

米ポッドキャスト「」に出演したコロンバスは、先日ハグリッド役（フロストのボディダブル）の撮影写真を見かけたといい、「僕たちがデザインしたものと全く同じ衣装を着ていたんです。心の一部で、“何の意味があるんだ？”と思った」と指摘。「衣装も含めすべてが違うものになると思っていたのに、代わり映えがしない。これじゃ全部同じになってしまう」と続けた。

映画版の“焼き直し”を懸念するコロンバスだが、「とても光栄なこと」と受け止めてもいる。「僕たちがデザインしたハグリッドの衣装そのままですからね。本当にワクワクする気持ちもあるし、どのように仕上げるのか楽しみです。また、デジャヴのような感覚もあります」。

コロンバスは第1作『賢者の石』（2001）と第2作『秘密の部屋』（2002）でメガホンをとり、コルトレーンの起用に関わった人物でもある。英の取材では、直接フロストに「僕にとってはすごく不思議な体験なんです。ロビー・コルトレーンととても親しかったから奇妙な気持ちになります」と伝えたことを明かしていた。一方のフロストは、コルトレーンの再現ではなく、自分なりのアプローチで役作りをするだという。

ちなみにコロンバスは、ドラマ版で「シーズンごとに原作を1巻ずつ忠実に描く」というアイデアには好意的だ。映画シリーズでは「（原作の）すべてを映像化したかったけれど叶わなかった」として、「HBOのドラマシリーズでは必ず描かれるでしょう」と期待をいた。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は2027年に米HBOおよびHBO Maxでリリース予定。

Source: ,