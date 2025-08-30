日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET」が11月に開催　日本各地から150店舗以上が出店

ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM（Vintage Collection Mall）」が、日本最大級のヴィンテージの祭典「VCM VINTAGE MARKET vol.7」をパシフィコ横浜 展示ホールCで開催する。会期は11月2日と3日の2日間。

VCM VINTAGE MARKETでは、日本全国から150店舗以上の人気ヴィンテージショップが貴重な一点物のアイテムを販売。2022年10月に第1回、2023年2月に第2回、2023年9月に第3回、2024年3月に第4回、2024年10月に第5回、2025年4月に第6回を開催した。毎回1万人以上を動員している。

第7回イベントでは、「ACORN」「mushroom」「LEAD」など日本各地の人気ショップが一堂に会する。出店ショップのラインナップを拡充するほか、グランドスポンサーの「Pay ID」による企画や、新たにスポンサーとして参加する「スニーカーダンク（SNKRDUNK）」によるコンテンツなどを予定している。イベント詳細は順次公開する。

入場料は前売り1日券が1300円、前売り両日券が2300円、当日1日券が1500円。前売券の購入者は、一般入場より30分早い9時30分から先行入場できる。当日券は両日ともそれぞれ1500円。

■VCM VINTAGE MARKET vol.7 概要

会期：2025年11月2日（日）〜11月3日（月・祝）

時間：10:00〜19:00 ※前売券は9:30〜先行入場可

開催場所：パシフィコ横浜 展示ホールC

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1−1

協賛：グランドスポンサー Pay ID、スポンサー SNKRDNK

問い合わせ先：VCM / VCM運営事務局

チケット

■問い合わせ先

VCM / VCM運営事務局

MAIL：contact@vintagecollectionmall.jp

TEL：03-6427-1445