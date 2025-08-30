¡Ö4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¡Ö5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤É¤¦°ã¤¦!? ¥È¥è¥¿¤Î»Â¿·¡Ö¡È4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¥·¥¨¥ó¥¿¡×È¯Çä¤ÇÃíÌÜ¡ª ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Ææ¤ÎÂ¸ºß¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¡×¤È¤Ï
°Ý»ýÈñ¤¬°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤é¤±!? 4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ
¡¡2025Ç¯8·î5Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¥·¥¨¥ó¥¿¤ò°ìÉô²þÎÉ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Î¡ÖJUNO¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î3Îó¥·¡¼¥È¡¦7¿Í¾è¤ê¡¦5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢JUNO¤Ï¾è¼ÖÄê°÷2Ì¾¤Î¡Ö4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¾¦ÍÑ¼ÖÅÐÏ¿¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î»Â¿·¡Ö¡È4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÉáÄÌ¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡Ö¡È4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÉô²°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¨¥ó¥¿JUNO¡£
¡¡JUNO¡Ê¥¸¥å¥Î¡Ë¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö½ç±þ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê²È¶ñ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀìÍÑ¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¸åÀÊÉôÊ¬¤ò²ÍÁõ¤·2¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿»þ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤Î5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¶èÊ¬¤«¤é¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¶èÊ¬¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤äÇÛÁ÷¶È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉáÃÊ»ä¤¿¤Á¤¬¾è¤ë5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏ°èÌ¾¤Î¼¡¤Ë¤¢¤ë3·å¤Î¿ô»ú¤ÎÉ´¤Î°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤¬4¤Ê¤é¤Ð4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê6¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢5¤Ê¤é¤Ð5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê7¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â¾®·¿¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ç¤Ë¿Í¤Î±¿Á÷¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ßÊª±¿Á÷ÍÑÅÓ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬£±Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÉ¤ä»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Ï²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÑºÜ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾è¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤â¹¤¤É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤¬¾è¼ÖÄê°÷¤Î½ÅÎÌ¤ò¾å²ó¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÁ´Ä¹4.7m°Ê²¼¡¦Éý1.7m°Ê²¼¡¦¹â¤µ2m°Ê²¼¡¢ÇÓµ¤ÎÌ2000cc°Ê²¼¤Ç¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¸ý¤¬80cm»ÍÊý°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤â¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÖÎ¾µ¬³Ê¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Î¼Ö¸¡¤Ï¿·¼ÖÅÐÏ¿¸å¤Ë3Ç¯¡¢·ÑÂ³¸¡ºº¤Ç2Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Î¼Ö¸¡¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢¿·¼ÖÅÐÏ¿¤Ç2Ç¯¡¢·ÑÂ³¸¡ºº¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·¼Ö»þ°Ê³°¤Ï´ðËÜÅª¤ËËèÇ¯¤Î¼Ö¸¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Î°Â¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ç¼«Æ°¼ÖÀÇ¼ïÊÌ³ä¤ÎÀÇ³Û¶èÊ¬¤¬·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤ÈÁíÇÓµ¤ÎÌ¤ÇÀÇ³Û¶èÊ¬¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡É¸½à¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤È¥·¥¨¥ó¥¿JUNO¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤ÏÇÓµ¤ÎÌ1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¶1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼°Ê²¼¤Ç3Ëü4500±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¥¨¥ó¥¿JUNO¤ÏºÇÂçÀÑºÜÎÌ1¥È¥ó°Ê²¼¤ÇÇÓµ¤ÎÌ1¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¶1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¼ïÊÌ³ä¤Ï1Ëü4300±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ö¸¡»þ¤ä¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÅÎÌÀÇ¤Ï¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¾ì¹ç¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢2Ëü4600±ß¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥¨¥ó¥¿JUNO¤ÏºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢3300±ß¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡ËèÇ¯¼Ö¸¡¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Ï°µÅÝÅª¤Ë4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡2Ì¾¾è¼Ö¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥¨¥ó¥¿JUNO¤Î»È¤¤Êý¤ä·ÐºÑÀ¤Ï¡¢É¸½à¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡¢À¸¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ë»Å»ö¤Ë¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¤Ë¡¢2¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¥·¥¨¥ó¥¿¤ò»È¤¤ÅÝ¤¹¤Ê¤é¡¢JUNO¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬ºÇÅ¬²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£