新しいけど懐かしい！？【ミスド】パケも可愛い♡「新作ドーナツ」

コラボ商品や新作など、話題の商品が続々と登場している【ミスタードーナツ】。今回は、今すぐ食べてほしい「新作ドーナツ」をピックアップ。55周年を記念したアニバーサリードーナツをご紹介します。

ちょいレトロ「ニューホームカット ハニー」

@pan.oyatsuさんが「創業当時のホームカットをあたらしくした商品」とおすすめするのがこちらの「ニューホームカット ハニー」です。しゃりっとした食感のグレースコーティングと、ちょっぴりレトロなさっくり・ふんわりタイプのドーナツ生地がベストマッチ。ほんのりとした甘みとのことなので、幅広い世代がおいしく食べられそうです。お値段は\183（税込）。「シンプルながら美味」とのことなので試してみてはいかがでしょう。

間違いないやつ！「ニューホームカット あんバター」

満足度高めのニューホームカットを試したいなら、あんバターがイチオシです。@pan.oyatsuさんによると「北海道産あずきとバタークリームがたっぷりめにサンド」されているそう。バタークリームには「ほんのり塩気」があるとのことなので、甘い & しょっぱいでパクパクと食べ進められそう。なにより「生地そのものの食感が美味しい」と絶賛されているので、シンプルと変わり種両方試してみるのも良さそうです。

食感が神！「ニューホームカット バタークランチ」

@yuumogu22さんが「ゴールデントッピングびっしりで食感最高」と大興奮のこちらは、しっとりくちどけのよいドーナツ生地に、「カリカリ食感のゴールデントッピング」を合わせた1品。カリカリというよりも「ザクザク」な食感で「かなり甘め」「めちゃくちゃ美味しい」とお気に入りのご様子。ミスドの定番・ゴールデンチョコレートが好きな方は、食べ比べてみるのもおすすめです。

ビジュ良すぎ！「ニューホームカット メープル」

とろ～りとたれたメープルグレーズがたまらないこちらは、@oyatsu_panponさんが「新しいけど懐かしい」と大絶賛する「ニューホームカット メープル」。シャリっと食感のメープルコーティングは、ガツンとした甘さのあとに「メープルの香りが後からやってくる」のだとか。甘さ控えめで素朴な美味しさのドーナツ生地とも相性抜群。「とにかく美味しくて、さすが原点なだけあります！」と溺愛されているので、メープル好きは要チェックです。すべて2026年2月下旬までの販売予定です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A