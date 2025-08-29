TikTokアカウント「ハチと下僕」に投稿された動画が話題になり、43.3万再生されています。子猫が見せてくれた奇跡に、コメント欄は「胸がいっぱいになりました」「いいねが１回しか押せないのが悔しい」など感動のメッセージであふれていますよ。

【動画：衰弱して動けなくなっていた子猫を保護→お世話するも獣医師から『安楽死』を勧められて…】

歩けない子猫を発見

投稿主さんが見つけたのは、衰弱して動けなくなっていた子猫。少し前までは親子で姿を見せていたものの、このとき母猫の姿はなかったそうです。すぐに保護しましたが、子猫は下半身不随で歩けなかったといいます。

その日から、下腹部を手で圧迫して排尿させる「圧迫排尿」とシリンジを使った「強制給餌」が始まりました。必死にお世話をしたものの、体重は減り続け、傷口からは膿が止まらなかったそうです。回復する見込みはなく、獣医師からは安楽死をすすめられたといいます。

「諦めたくない」思いでお世話を続けると…？

投稿主さんは、それでも諦めずにお世話を続けたそうです。投稿主さんの「諦めたくない」思いを受け取ったのか、もしくは「生きたい」気持ちが強かったのか、『ハチ』と名付けられた子猫は奇跡を起こしました。

リスクの高い手術を乗り越え、無事に1歳の誕生日を迎えることができました。下半身は動かないままですが、行きたいところに行き、おもちゃで遊べるまでに回復したのです。上半身だけでソファによじ登る力もあるのだとか。

幸せいっぱいの日々

レーザーポインターを追いかけてぐるぐる回るなど、元気いっぱいに動き回るハチくん。一度は安楽死をすすめられた猫とは思えません。おそらく、本人も不自由を感じてはいないでしょう。

奇跡の復活を遂げたあとは、もう何も怖いものはないはず。他の猫に負けないくらいの幸せをつかめることでしょう。“下僕”を自称されている投稿主さんと、いつまでも幸せに暮らしてほしいものです。

下半身が動かない子猫の幸せを諦めなかった投稿主さんには、視聴者から「諦めないでくれてありがとう」「猫好きの鑑です」など賞賛のコメントが寄せられています。毎日のお世話は大変だと思いますが、これからもハチくんとお幸せに！

TikTokアカウント「ハチと下僕」では、ハチくんがのびのび暮らすのどかな日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ハチと下僕」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。