【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年9月1日〜9月7日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『自分をちゃんとさせていくでしょう』


｜総合運｜　★★★★☆


自分の良さを色んな所でアピールすることに力を入れていきます。時には気持ちが乗らないこともあるでしょうけど、めげずに自分を曇らせないようにするでしょう。仕事や公の場では多くの人との繋がりを維持できます。様々な人達に気に入られている人であることをアピールできるはずです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手との不思議な繋がりを感じることができるようです。進展しないことや解決しない問題があったとしても、気持ちが繋がっていれば心を強く保っていられるでしょう。シングルの方は、低姿勢でいることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを応援してくれています。

｜時期｜


9月2日　自分を売り込む　／　9月7日　良い情報が入る

｜ラッキーアイテム｜


バター

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞