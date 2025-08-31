【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分をちゃんとさせていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の良さを色んな所でアピールすることに力を入れていきます。時には気持ちが乗らないこともあるでしょうけど、めげずに自分を曇らせないようにするでしょう。仕事や公の場では多くの人との繋がりを維持できます。様々な人達に気に入られている人であることをアピールできるはずです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手との不思議な繋がりを感じることができるようです。進展しないことや解決しない問題があったとしても、気持ちが繋がっていれば心を強く保っていられるでしょう。シングルの方は、低姿勢でいることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを応援してくれています。
｜時期｜
9月2日 自分を売り込む ／ 9月7日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
バター
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞