「“絶対”に捨てられないDMの作り方を教えます。〇〇にするだけで、反応率が跳ね上がります。」をテーマに、YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」でマーケティング術を熱弁したりゅう先生。今回の主役は、新聞風デザインを活用した“記念日号外”という裏技。その仕組みや活用術、そして「なぜ人は新聞風DMに無意識で惹かれるのか？」について深く掘り下げた内容となっている。



動画の冒頭でりゅう先生は、「皆さん、記念日号外という裏技、知ってますでしょうか？開封率であったりとか、閲覧率が高いんですね。マーケティングとして非常に有効なんです」と強調。“記念日号外”とは、朝日新聞社が展開するオーダーメイドの新聞風記事サービス。結婚、誕生日、入学など“人生の晴れの日”を一面記事風にすることで、世界に一つしかないサプライズギフトになるのだ。



「マーケティングの原則っていうのはですね、他の人たちがやってないタイミングでやってないことをやると反応が上がるっていうのは、これ覚えておいてもいい」と指摘。ありふれたDMやニュースレターの中で“新聞風”というパッケージが一際目を引き、しかも「開封率であったりとか閲覧率が高い」と、その効果を絶賛した。



りゅう先生が注目したのは、新聞が持つ「権威性バイアス」と「意味付けの逆輸入効果」だ。普通の体験談やお客様の声も「新聞に掲載されると、お客様自身が主役のニュースになるという体験ができる」と力説。名もなき感想が“新聞記事”というフォーマットになるだけで周囲の反応や本人の満足度が大きく跳ね上がる現象を“意味付けの逆輸入効果”として解説した。



特に、取材記事形式でお客様の声を掲載する手法には“物語型ストーリー”の有効性を示し、「悩み→出会い→決め手→結果→未来」という流れで構成するコラムやインタビューなら“読むだけで背中を押される”とアドバイス。「お客様の声を新聞風で掲載するとPR臭がなくなり、SNSでも自然に拡散される」と評し、ニュースレターや営業資料、展示会など幅広く使える万能型ツールとして太鼓判を押す。



また、「スタッフや顧客の達成や成果を表彰新聞として送る」「イベント・新商品発表をニュース記事化する」「商談や打ち合わせの議事録を新聞化し、相手にだけ送る」といった活用パターンも多数紹介。「自分のことが記事になった、外から見られた自社像が分かる、営業感が薄れる」など、三つの心理トリガーで強力に印象付けられると説明した。



さらに、ストーリーマーケティングとして「創業ストーリーを新聞記事化すると、過去の困難やターニングポイントが“記憶に残る物語”へと昇華し、ブランドへの信頼や共感を生む」と語る。「老舗だから安心」「時間がブランドの一部に」という心理的効果を活かして、会社の“信頼残高”を積み上げる極意だ。

