首都圏の都市型スーパー戦争が激化！九州の覇者「トライアルGO」が「まいばすけっと」王国を陥落させる日

都市型スーパーの黒船「トライアルGO」

いま話題のロピアもオーケーもヤオコーもない。近くにコンビニはたくさんあるが、どこも値段が高く、毎日使うにはしんどい。そんな都市部で、車を持たない一人暮らしや高齢者など、いわゆる「都会の買い物難民」の救世主として“君臨”するのが、都市型スーパー「まいばすけっと」（通称：まいばす）である。

まいばすけっとは2005年の創業以来、東京23区を中心に年間150〜200店舗というハイペースで出店を続けてきた。現在は首都圏で1252店舗（2025年7月時点）を展開し、将来的には5000店体制を目指しているという。

これほどの成長スピードを見れば、誰もその繁栄を疑わなかったはずだ。しかし、その牙城を揺るがす存在が、静かに首都圏へ照準を合わせていた。九州・福岡から勢力を拡大してきた「トライアルHD（以下、トライアル）」の都市型スーパー「TRIAL GO（以下、トライアルGO）」である。それがこの秋にも「まいばす王国」を落城させる“黒船”として、首都圏に攻め込んでくるのだ。

2024年7月、トライアルが約3800億円で西友を買収（完全子会社化）し、セブン&アイHD・イオン・ドン・キホーテグルーブに次ぐ、売り上げ1.2兆円の巨大小売企業が誕生したことは記憶に新しい。今後、トライアルは西友の既存店舗をテコ入れしながら全国展開を加速していくつもりだろう。

「西友」の屋号や店舗網を維持しながらシナジー効果を狙う計画だが、この“縁組み”を初めて聞いたとき、「これほど企業カラーが違う両社が一緒になって、はたしてうまくいくのだろうか？」と思った業界関係者も多かったはずである。

しかし、この買収には別の目的（筆者はこちらの方が大きな意味を持つと思う）があった。それは、西友のリソース（店舗・設備・配送網等）をフル活用して、トライアルGOを展開し、首都圏にあるまいばすけっとの市場を根こそぎ奪うことだ。

西友を買収して業界第4位の規模になったトライアルが、まいばすけっとが開拓した「都市型スーパー」の“伸びしろ”に目をつけないはずはない。

最新AI技術で激安価格を実現し、惣菜も充実

トライアルGOは、トライアルの大型スーパーセンター（約1200〜1500坪）とは異なり、店舗サイズは約40〜300坪程度のコンパクトサイズ。まいばすけっとと同じくコンビニの跡地や住宅街に出店し、2022年の開業以来、既に九州で50店舗近くが営業している。買収から1年足らずで“首都圏にGO”となる速さを見ても、トライアルの強い意気込みを感じる。

値段もディスカウントストア「トライアル」のパワーを存分に発揮し、総菜や弁当・寿司の価格はほぼ300円台とコンビニより3〜4割安く、まいばすけっとをも下回る価格だ。

加えて、電子棚札による自動値下げや顔認証決済など、最新のAI技術を積極導入し、無人化・省力化による「低価格販売」を後押ししている。これは、便利さと引き換えに高価格を黙認していたコンビニへの挑戦状とはいえないだろうか。

どんな競争でも、後発組（トライアルGO）の戦術は、先駆者（まいばすけっと）の弱点を突くことにある。

トライアルは、買収で取得した西友の店舗や、製造施設（セントラルキッチン等）を拠点に、その周辺にトライアルGOを“衛星”のように配置する。そして、まいばすけっとにはない出来立ての惣菜や生鮮品をシャトルで運ぶ「サテライト戦略」を取るという。拠点を増やしていくことで、急速な店舗拡大（アメーバ戦略）が可能になるわけだ。

この効率の良さは、筆者もスーパーの経営者時代に同じ経験があるので、「その手があったか！」と思わず唸ってしまった。

イオンVSトライアルの代理戦争

ガチンコの戦いを繰り広げようとしている「まいばすけっと」と「トライアルGO」だが、都市型スーパーという点では両社の性格は多少異なるように思う。

まいばすけっとはイオンの経営とはいえ、マックスバリュなどのスーパーの縮小版ではなく、"生鮮品も扱う便利なミニスーパー"というイメージ。

一方で、トライアルGOは、トライアル本体の縮小版であり、言わば「コストコ再販店」と同じ意味を持つ。つまりトライアル“未開の地”でも、その安さをそっくり疑似体験できるというわけだ。まだ本体の店舗が少ないエリアでも、トライアルで扱う商品を低価格で買えるのは大きな魅力である。

もちろん、まいばすけっとも警戒は怠らない。こちらもすでにPB商品の拡充や、店舗オペレーションの効率化を進めている。後発の"九州の暴れん坊"トライアルに負けることは“王者イオン”のプライドが許さないだろう。

まいばすけっととトライアルGOの戦いは、さしずめイオンとトライアルの“次世代の覇権”を賭けた代理戦争ともいえる。

トライアルGOの課題

都市型スーパー戦争は、これからの5年が大きな分岐点になると考えられる。では、挑戦者・トライアルGOに不安要素はないのだろうか？

筆者が課題を挙げるとすれば、低価格を維持しながら都市部で急拡大するための条件の良い“物件確保”と、新しく仲間となった西友スタッフを含めた“人材育成”の2点が考えられるだろう。九州の現場で培ったAIや無人化の仕組みを、首都圏の高コスト環境でどこまで収益性を保つことができるのかは不透明だ。

何より、すでに1250店舗を有するまいばすけっとは、イオンの潤沢な資本と物流網で今後も出店を加速していくつもりだ。イオンの吉田昭夫社長は昨年の10月9日に行われた2025年2月期第2四半期決算説明会で、

「まいばすけっとに重点的に投資する。今後は都市と地方の2極化が進み、東京に人口が集中していくとみている。現在約1200店舗を展開しているが、いち早く倍にする設計にしていかねばならない。現在、トップバリュ商品のまいばすけっとにおける売り上げ構成比は20％。もっと比率を増やせば、価格競争力、収益性を高められる。店舗数を増やせばさらにメリットが出せるため、力を入れていきたい」

と、話している。“周回遅れ”でスタートするトライアルGOが、それを凌ぐスピードで出店することは難しいだろう。

トライアルGOは都市型スーパーの勢力図を塗り替えるか

一方、まいばすけっとは既存顧客の支持を得ていても、価格面では圧倒的に劣るトライアルGOに対して、顧客の流出を防ぐ手立てがあるのか？ 特に生鮮食品や惣菜の品質、店内オペレーションの改善は急務となる。

トライアルGOが関東進出するにあたり、しばらくはまいばすけっとの空白地帯を狙って、双方が共倒れするような競合は避けるはずだ。しかし出店余地が限られてくれば、その後はおそらく“潰し合い”の戦争になる。すぐに始まるトライアルGOの出店場所を見れば、その真意がわかるというものだ。

トライアルGOが都市部の買い物スタイルをどこまで塗り替えるのか、それともまいばすけっとが老舗の底力で守り抜くのか。はたまた両社が束になって“コンビニ王国”に攻め込むのか？

“落城”か“返り討ち”か、「都市型スーパー」の新たな戦いがまさにこれから始まろうとしている。

