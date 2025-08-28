サッカー天皇杯、準々決勝が終了！ベスト4はすべてJ1チームに…準決勝の対戦カードも決定
第105回天皇杯は27日、準々決勝4試合が各地で開催された。
結果は以下の通り。
天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 準々決勝
FC町田ゼルビア 3-0 鹿島アントラーズ
FC東京 2-1 浦和レッズ
SC相模原 1-1(PK-2-4) ヴィッセル神戸
名古屋グランパス 2-4 サンフレッチェ広島
公式戦ここ12試合負けなし（11勝1分）のFC町田ゼルビアは、ホームで鹿島アントラーズに3-0と完勝。後半開始早々にはMF下田北斗が60メートル級の超ロングシュートを沈めてみせた。
前回王者のヴィッセル神戸は、J3のSC相模原を相手にDF加藤大育の先制点を許すなど大苦戦。PK戦まで持ち込まれたものの、この試合キャプテンを務めたGK新井章太の活躍で勝利を手にしている。
これにより、11月16日（日）に行われる準決勝の対戦カードはこのように決まった。
天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 準決勝
FC町田ゼルビア vs FC東京
ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島
SC相模原が敗退したため、ベスト4はすべてJ1チームに。キックオフ時間や会場等については、決まり次第発表される。