「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」「チョコレート ムース ラテ」は、いつまで？

左から「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」、「チョコレート ムース ラテ」

※画像はイメージ

2025年9月3日（水）より、秋の訪れを感じさせる“サツマイモ”と“ほうじ茶”、“チョコレートムース”を使った期間限定ビバレッジが登場します！

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、スターバックスの秋の風物詩・焼き芋と、ほうじ茶を使った新作ビバレッジです。

「チョコレート ムース ラテ」は、一昨年、昨年と大人気だったビバレッジをリバイバル。ご褒美感たっぷりのチョコレート味がおいしくて、何度もリピートした記憶があります！

秋、到来！…といいつつも、まだまだ残暑が厳しい今日この頃。だからこそ、アイスビバレッジが用意されていて、“ 冷たいのど越しの中に秋を感じる”というコンセプトがうれしいですね♪

商品名「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」（Iced）販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格628円（持ち帰り）、640円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「チョコレート ムース ラテ」（Hot／Iced）※カカオ分0.5%未満販売期間2025年9月3日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格589円（持ち帰り）、600円（店内利用）サイズTallのみ 取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や、材料がなくなると販売終了となることがあります。販売終了期間が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね。



「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、どんな味？

サツマイモの食感を残す、なめらかなくちどけの焼き芋風味ソースに、ほうじ茶とミルクを合わせて、ラテが作られています。さらに、ふわふわもっちり食感の焼き芋風味のムース、焼き芋パウダーをトッピング。

ひと口目には、焼き芋風味ソースのなめらかな舌触りと、やさしい甘みが口いっぱいに広がります。追いかけるようにほうじ茶の香ばしさがふわっと鼻を抜けていきます。

ふわふわもっちりのムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをくれます。ごろっとした食感の焼き芋風味のソースがときどきストローから飛び込んできて、デザート感もたっぷり♪

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、アイス専用のドリンクです。冷たく心ほどけるやさしい味わいのラテで、一足早い秋のティータイムを過ごしてくださいね。



「チョコレート ムース ラテ」は、どんな味？

昨年、一昨年と大人気だった「チョコレート ムース ラテ」が、今年も再登場♪ こちらはアイスとホットの提供があります。

主役は、ダークチョコレートパウダーがぱらりと振りかけられた、ふんわり食感のチョコレート ムース。カップにたっぷり入っているのが魅力です。

真打は、キャラメルのような甘みと力強いコクを感じられる「エスプレッソ ロースト」の粉から抽出した深煎りのエスプレッソショットと、アーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースにミルクがブレンドされたラテ。

ココアよりナッティーで、エスプレッソの深みも感じられる、とってもぜいたくな味わい。プラリネがたっぷり入ったチョコレートを、エスプレッソとミルクに溶かしこんだような、大人向けのラテになっています。

エスプレッソに、ふわふわムース、ナッツの風味豊かな味わいが織りなす、秋ならではの特別なラテをぜひゆっくり楽しんで。



