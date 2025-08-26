Kis-My-Ft2の千賀健永、二階堂高嗣、宮田俊哉の3人が、8月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。デビュー当時の不遇エピソードを語ったことが話題になっている。

【写真】中居正広が旅行に行った、交際相手のMさんとは違う“年下女性”

“不遇時代”の裏に中居正広の支えが

キスマイの結成当時からグループの“後列”にいたのが、千賀、宮田、二階堂、そしてこの日の番組にはいなかった横尾渉という4人だった。

「スタジオで盛り上がった話題が“グループ内格差”でした。2011年8月、『Everybody Go』でデビューしたキスマイですが、後列にいた彼ら4人のステージ衣装は、Jr.と同じ真っ黒でバックダンサー扱いだったそうです。千賀さんは『床の色と同じ色の服を着ていた』と笑っていました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

また宮田は、歌い始めるとほとんど画面に映らないため、「僕らの本業は歌う前のトーク」と割り切り、そのスキルを磨いたと振り返っていた。

「日の当たらない時代の話はさらに熱を帯び、デビュー曲のMVでは、後列メンバーの顔が照明とスモークで判別できないという悲しい出来事があったことが紹介されました。宮田さんは『これ、俺じゃなくてもいいっすよね』と苦笑いしつつ、次のシングルのMVの撮影が憂鬱だったと話していました」

そんな4人に注目したのが、あの人物だった。

「中居正広さんです。2013年、4人をプロデュースし、『ブサイク』と命名。今は亡きジャニー喜多川氏が漢字を当て、『舞祭組』としてCDデビューさせました。1stシングルは、中居さんが手がけた、4人の存在感のなさを卑下する“自虐ソング”『棚からぼたもち』。以降、冷遇ぶりを逆手にとる戦略が評判を集め。単独のライブツアーも開催。結果的にキスマイ内での格差がなくなるきっかけになったのです」

だが、この日の『ぽかぽか』では、そんな恩人の名前は当然だが一切出なかった。それだけにファンはネット上で複雑な思いをぶつけた。

《舞祭組の話なのに中居くんの名前出せないの辛い》

《中居くんの話出ないの淋しい》

《舞祭組はタブーなの？》

と、“禁句”のような扱いになっている現状を嘆く声を寄せたのだ。オンエアの裏側について芸能プロ関係者はこう語る。

「本来であれば、そういう冷遇状態のあとに“4人がどう人気を獲得していったか”が聴きどころのはずでした。ところが番組では『舞祭組』誕生秘話には一切触れられず、しかも“舞祭組”という名前すら出なかったのです。

さらに皮肉なことに、この直後のトークテーマは“忘れられない先輩”。ここでも中居さんの名前は出ず、千賀さんは櫻井翔さん、二階堂さんは松本潤さん、宮田さんは井ノ原快彦さんをそれぞれ挙げていました」

黒歴史になりそうな“舞祭組”

8月20日配信の『WEB女性自身』によれば、引退した中居が再始動を計画しており、YouTubeなどを通じた動画配信で芸能界に復帰する構想があると伝えられているが……。

「もし仮に復活したとしても、4人が中居さんの名前を出すのは難しいでしょうね。中居さんが“舞祭組”を結成しようと言い出したのは、中居さんから性加害を被ったとされる元女性アナが在籍していたフジテレビの番組なのです。

2013年から放送されていた『キスマイBUSAIKU!?』という番組にゲスト出演した際に、千賀、宮田、二階堂、横尾のために自ら作詞作曲してシングル曲をプレゼントするという話になったので、舞祭組に言及すると、結果的に“舞祭組=中居=フジ番組=性加害報道”という連想が避けられませんから、タブー扱いになってしまうのも無理ありません」

現在、事実上活動停止中の舞祭組。“元プロデューサー”のスキャンダルによって、このまま黒歴史になってしまうのかもしれない。