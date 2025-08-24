»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦¥¬ー¥³¤¬¶ÛµÞ·Ù¾â¡Ö2025Ç¯½©Åß¤Ï±ß¹â¤ÇÉ¾²Á³Û¸º¥ê¥¹¥¯¤â¡ª¡×
Åê»ñ·ÏYouTuber¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¥¬ー¥³»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖS&P500 ¡¢9·î~12·î¤Ï¡»¡»¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÅê»ñ²È¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¥¬ー¥³»á¤Ï¡Ö2025Ç¯8·î18Æü¤Î½µ¤Ï¡¢S&P500¤¬5ÆüÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡Ö8·î22Æü¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ç¥Ñ¥¦¥§¥ëFRBµÄÄ¹¤¬¡ØÍø²¼¤²¤Ï¿µ½Å¤Ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¡Ø³ô²Á¤ÏÇú¾å¤²¡Ù¤·¡¢S&P500¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ËÇ÷¤ë6450¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍÇË¡£²¼ÍîÊ¬¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢¥×¥é¥¹¥ê¥¿ー¥ó¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡×¤È»Ô¾ì¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¥¬ー¥³»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥§¥ëµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Î¡È²¹ÅÙ´¶¡É¡£¡Ö1Ç¯Á°¤Ï¡ØÍø²¼¤²¤Î»þ¤ÏÍè¤¿¡Ù¤È¶¯µ¤È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¿µ½Å¤Ë¡Ù¤È¤ä¤ä¾Ã¶ËÅª¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ï¡Ø9·îÍø²¼¤²¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡Ù¤È¸«¤Æ°Â¿´´¶¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñÍø²¼¤²¤¬³ô²Á¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£¡ÖÀ¯ºö¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë¤ÈºÄ·ô¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ê¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÍø²ó¤ê¤ÎÎÉ¤¤³ô¤ËÅê»ñ¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£º£¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¿å½à¤Ç²¼¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡×¤¿¤á¡¢Íø²¼¤²´üÂÔ¤Ç³ô¹âºàÎÁ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö1980Ç¯°Ê¹ß¡¢S&P500¤¬»Ô¾ìºÇ¹âÃÍ·÷¤ÇÍø²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿21²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ç1Ç¯¸å¤Ï¾å¾º¡ÊÊ¿¶Ñ¥ê¥¿ー¥ó13.9%¡Ë¡×¤È¼ÂÀÓ¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹âÃÍ·÷¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÍø³Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÄÉ²ÃÅê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬ー¥³»á¤Ï¡ÖÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£¡Ö2025Ç¯¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¡¢Í×·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï¡È±ß¹â¡É¤Ç¤¹¡×¤È±ß¹â¥ê¥¹¥¯¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÍø²¼¤²¡¢ÆüËÜ¤ÏÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢±ß¹â¤Ë¤è¤êÉ¾²Á³Û¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¿´¹½¤¨¤ò¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö±ß¹â¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤»ñ¶â¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤¬Çã¤¨¤ë¡È¥á¥ê¥Ã¥È¡É¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÄ¹´üÅê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÀïÎ¬¤âÄó°Æ¡£¡Ö°Â¤¤»þ¤ËÇã¤¤Áý¤»¤ë¥ëー¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÄê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡Ø¾Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡Ù¡×¤È´ðÁÃÅª¤Ê¤¬¤é¤â½ÅÍ×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
