¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤È¶Ì¾ë¸©ÃÎ»ö¤¬Íè¾ì

¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²­Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ò3-1¤Ç²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤¢¤Ã¤ÆÅìµþ¡¢²­Æì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶ÂçÊª¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÆüÂç»°¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ç¡¢¼ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤­¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö»Ò¶¡¡¦¼ã¼Ô¡¦¶µ°é¡×¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢´ÑÀï¸å¤Î¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²­Æì¾°³ØÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ê¤æ¤·¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼¡¦²­Æì¸©ÃÎ»ö¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÅÔ¸©¤ÎÃÎ»ö¤¬Â­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ãÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¡Á¡×¡ÖÂç¤­¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈºÆÇ§¼±¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡×¡Ö¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃÎ»öÂÐ·èw¡×¡ÖÃÎ»ö¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÃÎ»ö¤­¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤ÏÀÜÀï¤ÎËö¤Ë3-1¤Ç²­Æì¾°³Ø¤¬¾¡Íø¡£²Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¹»½é¡¢²­Æì¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤Î¶½Æî°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë