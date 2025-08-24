¡Ö¸¤¯ÀïÎ¬Åª¡×²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤Î¡ÈÆ±µï¤¹¤ëÎ¥º§¡É¤òÀìÌç²È¤âÀä»¿¡ª¡È²¹ÅÙº¹¡É¤Î¸µÉ×¡¦¾¾°æÂçÊå¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤«²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦
½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤¬8·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¡Ê44¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸½ºß¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤È¾¾°æ¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤Î¡Ç11Ç¯6·î¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤òÉ×¤ÎÅö»þ½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ç14Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤òÆüËÜ¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£¤ÏÀÒ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Î·Á¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ÏÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤Ã¤Æ·Á¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¡×¤ÈÎ¥º§¤òÊó¹ð¡£Î¥º§¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢Æ±µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤À¤«¤é±Êµ×Åª¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤âVTR½Ð±é¤·¡¢º§°ù»þ¤â¡Öº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÂ¿Ê¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢VTR¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤Ï¡ÖÄ¶ÌÌÇò¤¤¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢¡ÖÈà¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î¥º§¸å¤Ï¡Ö¤¤¤¤ºÊ¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¥º§¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¼õ¤±»ß¤á¡É¤Î°ã¤¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Î¥º§Êó¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÃÆ£¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÔSkype¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ê¤ó¤Æ¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤¢¡¢Skype¤Ç¤â¡Ø¥ª¥¤¥ª¥¤¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È·ëº§¤â¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡È²¶ÍÍ¡É¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²¶ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î²¶ÍÍÉôÊ¬¤Ïºï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤è¡Õ ¡Ê¡Ç22Ç¯4·î19Æü¡ØYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¡Ë
¡Ô10Ç¯´Ö²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡Õ¡Ô¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Î½øÎó¤¬Äã¤¤¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¡Ê¤È¤â¤Ë¡Ç21Ç¯4·î26Æü¡ØSTORYweb¡Ù¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤é¾¾°æ¤«¤é¤Î²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¼êÅÁ¤¤¡¢²ÃÆ£¤ÎÎ¥º§Êó¹ð¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¸½ÌòºÊ¤¿¤Á¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¤ÇÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î²¬Ìî¤¢¤Ä¤³¤µ¤ó¤â²ÃÆ£¤ÎÎ¥º§¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¸¤¯ÀïÎ¬Åª¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤É¤¤ÎÎ¥º§¤Ã¤Æ¿Æ¸¢¤Ê¤É¤ÇÙæ¤á¤ÆºÛÈ½¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó2¿Í¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤òÎ¥º§¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¡È»Ò¤É¤â¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¡É¡¢¡È°ú¤Ã±Û¤·¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤ÎÄñ¹³¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤Î¡È¥¦¥ë¥È¥éC¡É¤Îµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É´°àú¤Ë±ßËþ¤Ë¡ÈÙæ¤á¤Ê¤¤Î¥º§¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£¤¬Î¥º§¤Î¸¶°ø¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖËÜÅö¤À¤È»×¤¦¡×¤È²¬Ìî¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14Ç¯´Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡È´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É·ù¤¤¡É¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë½»¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¡¢·ù¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¼«¸Ê¼Â¸½¤Î¼ÙËâ¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤ä¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÎ¥º§¤Ï50ºÐÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÊÖ¤êºé¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È·ëº§¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡È·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ç21Ç¯11·î4Æü¤Î·ëº§10¼þÇ¯¤Ë¾¾°æ¤«¤é»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿²ÃÆ£¤ÎInstagram¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤À¡£
¡ÔÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥é¥®¥é¤·¤¿»ØÎØ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¯½ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤!!¡¡Æü¾ï»È¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÊª¤È¸ò´¹¤¹¤ë!!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈàÛ©¤¯¡Ö»ØÎØ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¯½ê¤Ê¤ó¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËèÆü¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡£¡£¡£¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢»Ò¶¡Ã£¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤ª¤í¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡Õ
¡Ô¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ÅÌ£¤Î¤Ê¤¤10Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Õ¤ÈÉÔÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅê¹Æ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°µ¤¤Ê¤¯²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤ÆÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Æ¸ò´¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏºÊ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¹¥¤¤Ë¤ä¤ó¤Ê¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤±¤Æ¤è¡Ù¤È¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¡¢¡È¤É¤¦¤»¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤âÄü¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢Á±°Õ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤«²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥Õ¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÊ¤ËÎ¥º§¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¾¾°æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»Å»öÌÌ¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¡È²¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï½»¤à¾ì½ê¤âÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤êÉáÃÊ¤«¤é´¶¼Õ¤äÏ«¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢²¿¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÍý²ò¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾°æ¤¬Î¥º§¸å¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡ÈÉ×ÉØ¡É´Ø·¸¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£¸åÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ç¼«Í³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤Îø°¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤òºÇ½é¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤ÈÎ¥º§¤ËÄñ¹³¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤âÎ¥º§¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¸¢¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°Æ³°Ç½Å·µ¤¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤ÐÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÎ¥º§¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×¤Ø¤ÎÉÔËþ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿ôÇ¯Á°¤«¤é¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´°Á´¤ËÉúÀþ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×¤Î¥á¥ó¥Ä¤âÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ¥º§¤Ï¸¤µ¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ÎÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸«ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¥º§¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·Î¥º§¡É¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Î¥º§¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÈÎÉºÊ¸Êì¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£