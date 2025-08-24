この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの会社やばいかも！？この6つの特徴に当てはまると、銀行・信用金庫でも見捨てます。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「あなたの会社やばいかも！？この6つの特徴に当てはまると、銀行・信用金庫でも見捨てます。」で、黒字社長・市ノ澤翔さんが銀行や信用金庫に“見捨てられる会社”の実態について鋭く語った。中小企業経営者や個人事業主なら無視できない“会社にお金を貸してもらえなくなる決定的要因”が、赤裸々に明かされた内容だ。市ノ澤さんは冒頭、「脱税も犯罪ですよ。窃盗と比べても罪の重さという点で言えば脱税の方が重い」と指摘し、金融機関が絶対に取引しない会社の実態を明確に示した。



本動画では、「中小企業の大半は銀行や信用金庫など金融機関からの資金調達が生命線。その付き合い方を誤ると“見捨てられる”ことは事業の終わりを意味する」と前置きした上で、銀行が「できればお金を貸したいが、信頼できる企業にしか貸さない」という金融側の本音や、銀行員が“自分の在任期間中は問題を起こしてほしくない”と内心思っている実態も明かした。



見捨てられる会社の具体的な特徴として市ノ澤さんが挙げたのは、「信用できない」「対応が悪い」「万年赤字」「行動しない」「犯罪行為をしている」「副業気分が抜けない個人事業主」の6つ。特に「決算書をごまかす“粉飾決算”は絶対にバレる。最悪の場合訴えられる可能性もあるし、金融機関だって『詐欺でお金を引っ張ろうとしているなら取引したくない』と思うのは当然」と、信用失墜の怖さを強く訴えた。



また、「態度が悪い経営者と銀行はお付き合いしたくない。法人といえども人対人。親切な対応が絶対条件」と強調。さらに、「犯罪行為、特に脱税を軽視している経営者もいるが『脱税も犯罪。国からお金を盗んでるのと同じだから警戒されて当然』」など、金融の現場で嫌われる“NG行為”を事例を交えながら解説した。



「見捨てられない会社になるためには“紳士的な対応”が必須。相手への小さな親切や追加資料にも快く応じるなど、人としての信用を積み上げることが重要です」と市ノ澤さんは提言。さらに、「このチャンネルの過去動画を見返して、金融機関と良好な関係を築くためのノウハウを学んでほしい」と視聴者にも繰り返し呼びかけた。



最後に市ノ澤さんは「会社を成長させて社長の夢を叶えるためにも、金融機関とのお付き合いを大切にして“見捨てられる会社”にならないことを目指してください」と締めくくり、経営者や個人事業主に金融機関との信頼関係の大切さを強く訴えた。動画は「本日も最後までご視聴ありがとうございました」という感謝のメッセージで終わった。