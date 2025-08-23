リーグ1のマルセイユがレンヌとのリーグ開幕戦後にアドリアン・ラビオとジョナサン・ロウの2人を放出リストに加えたと発表した。両者ともに昨季の主力であり、レンヌとの開幕戦でも先発出場している。



移籍リストに名前が載ったのは、そのレンヌ戦後にロッカールームでトラブルが発生したからだ。ラビオとロウの口論は激しい喧嘩にまで発展し、この件についてクラブの会長であるパブロ・ロンゴリア氏は「事態は極めて深刻、前例のない暴力行為があった」と言及している。





マルセイユの指揮官であるロベルト・デ・ゼルビ監督は両者の衝突について、酒場での殴り合いを見ているかのようだったとこの件についてコメントを残している。『BBC』が伝えた。「(記者に対して)みなさんに尋ねます。もし、あなたの職場で2人の従業員が喧嘩をしたらどうなるでしょう」「それはスポーツディレクターやコーチ、チームメイトの目の前で起きた、酒場での殴り合いの喧嘩だった」「サッカー界で長年過ごしてきた私でもこんな喧嘩は見たことがない。キャリアで初めて何を言ったらいいかわからなかった。私はストリートで育ったから喧嘩には慣れているつもりだったが、こんなものは見たことがない」すでに構想外となっている両者には様々なチームが関心を寄せており、ラビオにはモナコやマンチェスター・ユナイテッド、ロウにはボローニャが獲得に興味を示しているようだ。