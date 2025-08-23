ÁêÌÏ¸¶vsËÌ¶å½£ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[8.23 J3Âè24Àá](¥®¥ª¥ó¥¹)
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 46 ¥Ð¥¦¥Þ¥ó
DF 2 ²ÃÆ£Âç°é
DF 5 ÅÄÂå¿¿°ì
DF 54 ÌÊ°ú¹¯
MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç
MF 7 ²ÏÌîÎÊÍ´
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 18 »°µ´³¤
MF 41 Y. Takusari
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ë¥¿¡¼¥É
¹µ¤¨
GK 31 ÃöÀ¥¹¯²ð
DF 28 ¾®³Þ¸¶²ÂÍ´
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 8 ÂçÇ÷ÎÝ
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
MF 24 ¿ùËÜÏ¡
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
FW 14 ¹âÌÚ¾´¿Í
FW 97 Æ£¾ÂÂóÌ´
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]
ÀèÈ¯
GK 27 ÅÄÃæÍªÌé
DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð
DF 44 ÄÔ²¬Í¤¿¿
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 6 À±¹ÂÀ
MF 22 »³ÏÆ³ò¿¥
MF 32 ¹âÌø°êÌï
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç
MF 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
FW 10 ±Ê°æÎ¶
¹µ¤¨
GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ
DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ
MF 8 Ä®ÅÄÌé¿¿¿Í
MF 11 ´î»³¹¯Ê¿
MF 14 °æß·½Õµ±
MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿
FW 9 ²ÏÊÕ½ÙÂÀÏº
FW 19 µÈ¸¶Éö¿Í
FW 29 ¹â¾ºÃ¤
´ÆÆÄ
ÁýËÜ¹ÀÊ¿
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[SCÁêÌÏ¸¶]
ÀèÈ¯
GK 46 ¥Ð¥¦¥Þ¥ó
DF 2 ²ÃÆ£Âç°é
DF 5 ÅÄÂå¿¿°ì
DF 54 ÌÊ°ú¹¯
MF 6 ÆÁ±ÊÍµÂç
MF 7 ²ÏÌîÎÊÍ´
MF 10 Ãæ»³Î¦
MF 17 ÃÝÆâ¿ò¿Í
MF 18 »°µ´³¤
MF 41 Y. Takusari
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ë¥¿¡¼¥É
¹µ¤¨
GK 31 ÃöÀ¥¹¯²ð
DF 28 ¾®³Þ¸¶²ÂÍ´
MF 4 ÅçÀî½ÓÏº
MF 8 ÂçÇ÷ÎÝ
MF 15 Á°ÅÄÂÙÎÉ
FW 11 ÉðÆ£Íº¼ù
FW 14 ¹âÌÚ¾´¿Í
FW 97 Æ£¾ÂÂóÌ´
´ÆÆÄ
¥·¥å¥¿¥ë¥ÕÍªµª¥ê¥Ò¥ã¥ë¥È
[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]
ÀèÈ¯
GK 27 ÅÄÃæÍªÌé
DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð
DF 44 ÄÔ²¬Í¤¿¿
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 6 À±¹ÂÀ
MF 22 »³ÏÆ³ò¿¥
MF 32 ¹âÌø°êÌï
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç
MF 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
FW 10 ±Ê°æÎ¶
¹µ¤¨
GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ
DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ
MF 8 Ä®ÅÄÌé¿¿¿Í
MF 11 ´î»³¹¯Ê¿
MF 14 °æß·½Õµ±
MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿
FW 9 ²ÏÊÕ½ÙÂÀÏº
FW 19 µÈ¸¶Éö¿Í
FW 29 ¹â¾ºÃ¤
´ÆÆÄ
ÁýËÜ¹ÀÊ¿