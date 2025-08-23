今月2度目の3連戦は初戦を落とす

【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（日本時間23日・サンディエゴ）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でパドレスとの首位攻防戦に1-2で敗れ、同率で首位に並ばれた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、6回1失点に抑え込まれたパドレスのダルビッシュ有投手に対し「やり返されてしまった」と繰り返した。

ダルビッシュは3回にフリーランドに先制ソロを浴びた1失点のみに封じ、6回74球で5奪三振、1安打、2四死球、1失点の好投。ドジャースは先発スネルが4回に3安打を浴びるなど2失点で逆転を許した。

ロバーツ監督は「ダルビッシュは今晩好投した。やり返されてしまった。私たちの本拠地で投げた時は、ストライクを投げることができていなかった。でも、今日は自分の速球を信じていた。カットボールやスイーパーも多かった。カーブもあった。速球に頼っているという訳ではなかった」と述べ、その多彩な球種に対応できなかったことを敗因として挙げた。ダルビッシュに対して1安打に沈黙した打線について「内野を超える打球を打つことがあまりできなかった。やり返されてしまった」と振り返った。

ダルビッシュは、前回登板の17日（同18日）のドジャース戦では初回に2本塁打を浴び、4回4失点で降板。宿敵ドジャースにリベンジを果たした形となった。（Full-Count編集部）