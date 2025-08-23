現代スポーツではフィールドでのパフォーマンスだけでなく、SNSでもサポーターを魅了するアスリートが増えている。近年は女子サッカーの人気が拡大しているが、その中にはSNSを上手に利用してファンの注目を集めている選手もいるのだ。



その1人が現在『世界で最も美しいサッカー選手の1人』とも言われる女子クロアチア代表FWアナ・マリア・マルコビッチである。25歳のマルコビッチはInstagramのフォロワー数299万人を抱えるインフルエンサーでもあり、その美しさも人気の理由だ。





そんなマルコビッチは今夏にダマイエンセを離れ、新天地へ移籍することになった。果たしてその新天地がどこになるのか、マルコビッチは自身のTiktokでファンへクイズを出した。見事的中させた最初のファンには、マルコビッチとディナーをする権利が与えられるというのだ。これを受け、男性ファンたちは母国クロアチアのクラブからマンチェスター・ユナイテッドまで次々にコメント欄で予想を展開。ただ、今回は当てるのが難しかったかもしれない。マルコビッチの新天地となったのは、アメリカのブルックリンFCだった。水面化ではブルックリンFCとの話が進んでいたのだろうが、新天地をファンに予想させるアスリートというのも珍しいか。マルコビッチは答え合わせとして、自身のSNSでブルックリンFCのユニフォームを着た写真をアップ。新天地予想クイズのおかげで注目度が高まったのか、SNS上では「絶対見に行くよ！」、「そのユニフォームはどこで買えるの？」といったコメントが寄せられるなど、ブルックリンFC全体への注目度も増しているようだ。クラブにとっても悪い話ではないか。