友人がインスタグラムで「インフルエンサー」をしています。フォロワーが「1万人」を超えたようですが、どれくらいの収入があるのでしょうか？

フォロワー1万人の収入目安

フォロワー1万人規模のアカウントでは、主な収入源は企業案件（PR投稿）です。相場はフォロワー×1～3円が目安とされるため、1投稿あたり約1～3万円が一般的なレンジです。実際の単価はジャンル、実績などで上下します。

月収は案件数×単価で決まり、例えば月2～4件のPRを受けるなら数万円～十数万円が現実的な水準です。発注が集中する時期や単価が高いジャンルでは10万円超に達することもあるようです。



インスタグラムで収入を得る仕組み

インスタグラムの収益は、まず企業から依頼を受けて投稿する企業案件（PR投稿）が柱です。フォロワー数や「いいね！」などの反応率（エンゲージメント）、投稿の作成にかかる手間といった条件によって、案件ごとに個別で決まるのが基本とされています。

次に「アフィリエイト」も一般的な方法です。ストーリーズのリンクステッカーなどを通じて商品を紹介し、そこから商品が売れたりサービスが利用されたりすると、その成果に応じて報酬が入ります。

この他にも、ファンが月額料金でクリエイターを支援する「サブスクリプション」や、ライブ配信中などに視聴者が送る「ギフト（Gifts）」といった機能があります。これらの仕組みは変更されることもあるため、常に公式の最新情報を確認することが大切です。



インスタグラムで収入を得るための条件

インスタグラム内の収益化機能を利用するには、まずアカウントを「プロアカウント（クリエイターまたはビジネス）」に切り替える必要があります。

その上で、インスタグラムが定める各種ルール（パートナー収益化ポリシー、コミュニティーガイドラインなど）を守っていることが大前提です。他にも、年齢や居住国が対象地域に含まれているかといった条件も満たす必要があります。

収益化の機能はそれぞれに利用条件が定められており、対象となる国や内容は随時更新されます。例えば「サブスクリプション」機能は日本でも利用可能ですが、条件を満たしたアカウントに順次機能が解放されていく仕組みです。

「フォロワーが何人以上必要なのか？」と疑問に思われますが、フォロワー数だけですべての機能が使えるようになるわけではありません。

もちろん、投稿の継続性や「いいね！」などの反応の質は企業案件の獲得に影響しますが、インスタグラム側でフォロワー数を必須条件として定めているわけではないようです。

なお、アフィリエイトなどで使う「リンクステッカー」は、現在すべてのアカウントで利用可能となっています。



フォロワー1万人でも、収入は「機能の活用度」と「案件獲得」で大きく変わる

フォロワーが1万人を超えると、さまざまな方法で収益化できる可能性が広がります。ただし、実際の収入額は「インスタグラムの機能をどれだけ活用するか」と「企業案件をどれだけ獲得できるか」で大きく変わってきます。

法令やプラットフォーム規約を守り、ファンとの交流や限定コンテンツを丁寧に積み重ねていけば、月数千円から数万円規模へと徐々に収益を伸ばしていける可能性があります。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー