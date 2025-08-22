“岡山旋風”がすごい！ 開幕戦から全16試合連続でホームエリア完売、9・13名古屋戦も30分で売り切れに
ファジアーノ岡山は22日、9月13日に本拠地『JFE晴れの国スタジアム』で開催予定の明治安田J1リーグ第29節・名古屋グランパス戦について、観戦チケットが完売したことをクラブ公式X上で発表した。
岡山のクラブ公式Xは「JFE晴れの国スタジアムで開催する9月13日名古屋グランパス戦の観戦チケットは、先ほど販売開始後30分で完売いたしました（車いす席を除く）。ご観戦をご希望いただいていた皆さまには、誠に申し訳ございません」と発表している。
2025シーズン、クラブ史上初のJ1挑戦に臨んでいる岡山は、本拠地『JFE晴れの国スタジアム』に数多くのファンを集めている。21日には、クラブ公式Xが開幕戦（2月15日／明治安田J1リーグ第1節・京都サンガF.C.）から全16試合連続でホームエリアチケットが完売となったことを公表。ここまでホームゲームでは総動員数20万4,100人、1試合平均1万4,579人を記録しており、J1に“岡山旋風”を巻き起こしている。
岡山は、リーグ戦26試合を消化して10勝6分10敗の10位につけている。
