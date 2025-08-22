ÅòÉÛ±¡¤ÎÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê2¼ï¤ÈÎ¹´Û¤ÎÁÇÇñ¤Þ¤ê¤òÌµÎÁÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
ÂçÊ¬¸©ÅòÉÛ±¡¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¤®¤¯¡×¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö½ÉÇñ¤È2¤Ä¤ÎÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê ÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡ÖÅ·¾È¡×¡Ö·îÆÉ¡×¤Î2¼ïÎà
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢´°Á´ÂßÀÚ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤È²¹Àô¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¤®¤¯¡×¤¬³«¶È1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÅöÁª¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÎ¹´Û¤Î¤®¤¯¡×¤Ç¤ÎÁÇÇñ¤Þ¤ê¤È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÎ¾Êý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÎ¹´Û¤Î¤®¤¯¡×¤Ç¤Î½ÉÇñ¤â¤Ç¤¤ë
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÅ·¾È¡×¡Ö·îÆÉ¡×¤Î2¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖÅ·¾È¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡¢ºÇÂç5Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö·îÆÉ¡×¤Ë¤Ï·î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Áë¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»°Æü·î¤äÈ¾·î¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@nogikusauna)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤òµÆþ¤¹¤ë¡£ÃêÁª¤Ç1ÁÈ2Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£½ÉÇñÍøÍÑ¤Ï10·î1Æü¡Á12·î20Æü(Í½Äê)¡£
