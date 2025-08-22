「解決したことは何もありません」コメ問題…５キロ4000円台が「来年９月まで続く」これだけの理由

「農林水産省がいろいろとウソを言うからこじれた」

’25年産の新米が各地で店頭に並び始めた。なんと、５キロ7800円などという衝撃的な高値の銘柄米もあるようだ。

’24年産銘柄米の販売価格は５キロ4000円台と、横ばいの状態が続いている。

「銘柄米の価格は、新米が流通しても変わらないでしょう。米価は高値のままです」

農業経営学を専門とする宮城大学の大泉一貫名誉教授はそう言い切る。

今年の３月から５キロ当たり4000円を超えていたコメの平均販売価格は、備蓄米の放出以降、3500円前後に。石破茂首相は今月５日、「コメの生産量が不足したことを真摯に受け止める」とし、そのうえで「増産にかじを切る」との方針を表明した。

消費者の間にはコメ問題が落着したかのような空気がなくもないが…。

「解決したと言えるようなことは何もありません。

農水省は当初、『前年に比べて18万トン生産量が増えているから不足はない。流通が目詰まりしている』と米価高騰の原因を説明していました。しかし、２回にわたり調査をしても、目詰まりは確認できなかった。農水省は、小泉（進次郎）大臣がコメ市場を『じゃぶじゃぶにする』と宣言して備蓄米を放出した時点で、コメが不足していることをわかっていたと思います。

結局、７月末にようやく、コメの不足によって米価高騰を招いたことを認めた。コメ問題は、農水省がいろいろとウソを言うからこじれたんです。解決も何も、そこまでの話でしかないですね」（以下、大泉名誉教授）

農水省は先月30日、’24年産主食用米の需要量が711万トンだったとする試算を公表した。’24年産の生産量は679万トンだから、需要量に対して32万トン少なかった計算になる。

「実は’23年産米も44万トン、その前年も21万トン足りなかったんです。今年の不足以前に、60万トン以上足りなかった。

放出された備蓄米は江藤（拓）前農水大臣の入札分と小泉大臣の随意契約分を合わせて、62万トンほどになります。’22年産米と’23年産米の不足分はこれでトントン。ところが、さらに’24年産米が32万トン不足していたことがわかったわけです。

コメの価格は需要と供給によって決まります。銘柄米の供給量は足りなかったけれども、この間、消費者は銘柄米と入札備蓄米などを混ぜたブレンド米に流れて、高い銘柄米を買う人も少なかった。そのため、５キロ4200円台でも銘柄米の需給バランスがどうにか取れていた。だから、価格が下がらなかったんです」

備蓄米に代わる「安い価格帯のコメ」はどうなる？

小泉農水大臣は、’25年産の主食用米の生産量が前年実績比56万トン増の735万トンになるとの見通しをすでに発表している。

「増産は本来、価格の下げ要因になります。ただし、コメの価格は『相対価格』と呼ばれる、農協が卸業者に販売する際の価格に左右されるんです。

現在、農協が決定する価格は２種類あります。一つは、農協がコメを集荷する際に農家に仮払いする『概算金』。そしてもう一つが『相対価格』です。これは、農協が概算金に60キロ3000円ぐらい上乗せした額になります。

通常であれば、コメの価格は新米が出る８月、９月に向かって下がるんです。ところが今年は、今の時点で銘柄米が５キロ4200円台と横ばい。これは、９月以降もこの値段が維持される可能性があることを意味しています」

しかも農協の概算金が、それを支持するような価格設定だという。

「’25年産米の概算金は今のところ60キロ２万6000円から３万円（５キロ当たり約2170〜2500円）に設定されています。高価格帯の銘柄米は３万円を超えている。そうすると、相対価格は２万9000円から３万3000円ぐらいになります。それに卸業者の手数料などを上乗せすると、店頭価格は５キロ4300円から5000円ぐらい。高価格帯のコメは5000円を超えるかもしれません。

’25年産米が増産されたとしても、価格の下げ要因にはならないと考えるのが妥当でしょう。つまり、高値はそのまま来年の９月まで維持されるということです」

現在、農協のコメ集荷量は流通量の３割程度とされる。それでも、コメの価格を左右するほどの影響力を持つのか。

「日本にはコメの公的な市場がありません。卸業者が農家から直接コメを買い取る場合は、農協の相対価格を基準に高くするか安くするか決めていくんです。

農協が農家に払う概算金は、もともと相対価格よりも低い。農家からすれば、農協より高く買ってくれる卸業者に出荷するほうが利益は大きいわけです。現に去年、JA全農（全国農業協同組合連合会）の集荷量が179万トンだったのに対し、農家が卸業者やスーパーマーケットなどの小売業者に直接売った量は230万トンでした」

コメの平均価格は、昨年６月ごろまでは５キロあたり2000円から2200円程度で推移していた。銘柄米の価格が2000円台に戻る可能性は、ほとんどなさそうだ。入札備蓄米を混ぜるブレンド米も、そろそろ店頭から姿を消す。

随契備蓄米に関しては、農水省がここに来て、８月末だった販売期限の延長を認めたが、小売店が売り切ってしまえば販売終了となる。

そうすると、安い価格帯のコメが店頭に並ぶことはなくなるのだろうか。

「ブレンド米や備蓄米に代わる安い価格帯のコメとして、輸入米が店頭に並ぶことになるのではないでしょうか。ミニマムアクセス（最低輸入量）米とは別に、民間企業が１キロ341円の関税を払って輸入する海外産米が、今年はすでに４万トン入ってきている。’25年産米が低価格帯で販売されなければ、輸入米に頼るということも考えられます。

たとえば、海外産のコメが１キロ150円程度で入ってきたとして、341円の関税がかかると１キロ約500円です。５キロで2500円、マージンを加えて3000円ぐらい。国産米が3000円台なら、消費者は3000円の海外産米を買いませんから、企業も輸入しないでしょう。しかし国産の銘柄米が現状の4200円台だと、おそらく入ってくるでしょうね」

「今の農水官僚に水田政策の見直しを進められる人はいません」

ところで、今後は「増産にかじを切る」「輸出の抜本的拡大に全力を傾ける」とする政府の農業政策転換を、大泉名誉教授はどう見ているのだろう。

「実質的な『減反』である生産調整をやめ、増産して米価を下げ、コメが余ったら輸出する。私は、正しい措置だと思います」

ただ、輸出拡大については、「日本は海外に比べて耕作面積が小さく、生産コストが高い。高品質でも米価が高いと売れない」との指摘もある。

「コメの輸出拡大には生産コストの引き下げが必須。ですから低コスト、低米価で生産できる大規模農家を積極的に支援する必要がある。たとえば収入保険など、所得補償制度の拡充が求められます。

石破首相は、’27年度からの水田政策の見直しを目指すと言っています。生産調整をやめて増産、輸出拡大、農業経営大規模化の促進、大規模農家の支援、この４つの政策を実現できれば、’27年産米から米価が下がる可能性はあるかもしれません」

４つの政策がセットで実現される可能性自体、どうなのだろう。

「本当にこれから実行できるのか。私はそれを懸念しています。

石破首相は農水大臣だった’09年に、生産調整の見直しに取り組みました。しかし、米価の下落を懸念する自民党内の農林族議員の反発を受け、断念したんです。

今回は生産調整の廃止か緩和かわかりませんが、増産はするでしょう。ただ、見直した水田政策が地に降りて実現するまでには、時間がかかりそうです。しかもそれは、石破政権がいつまで続くかにかかっています。

農政改革の推進に意欲を見せる石破首相と小泉農水大臣が退陣することになれば、誰が水田政策の見直しを進めるのでしょうか。今の農水官僚に、それをできる人はいませんから。私はその点が大いに気がかりです」

▼大泉一貫（おおいずみ・かずぬき） 農業経済学者、宮城大学名誉教授。1949年、宮城県生まれ。東京大学大学院農業系研究科修士課程修了。宮城大学教授、同副学長などを歴任。著書に『日本農業の底力』（洋泉社）『希望の日本農業論』（NHK出版）『フードバリューチェーンが変える日本農業』‎（日本経済新聞出版）など。

取材・文：斉藤さゆり