ドル円が１４８円台に上昇 米ＰＭＩが予想を大きく上回る＝ＮＹ為替 ドル円が１４８円台に上昇 米ＰＭＩが予想を大きく上回る＝ＮＹ為替

ドル円が１４８円台に上昇している。先ほど発表になった一連の米経済指標を受けて、為替市場はドル高の反応が見られている。特に８月調査の米ＰＭＩ速報値が予想を大きく上回り、分岐点である５０を下回っていた製造業が５０を回復したことが反応をけん引。



これを受けて短期金融市場でも、明日のパウエル議長の講演を前に、利下げ期待を後退させており、９月ＦＯＭＣでの利下げ期待の確率は発表前の８０％程度から７３％程度に低下。また、年内の利下げも２回を完全に織り込めないでいる状況。



ドル円は１４８円台に入ると上値抵抗も強そうだが、目先は一時できるか注目される。



USD/JPY 148.09 EUR/JPY 172.10

GBP/JPY 198.96 AUD/JPY 95.16



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

