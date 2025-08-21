藤井サチ、「この子のこと産んだ気がする」告白？ 「気持ちわかりすぎる、、」「これこそ絆だね」
モデルの藤井サチさんは8月19日、自身のInstagramを更新。愛犬と戯れる温かい光景を公開しました。
【動画】藤井サチ×愛犬のほっこり光景
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「癒されたかわいいい」藤井さんは「この子のこと産んだ気がする」とつづり、1本の動画を投稿。自宅で愛犬を抱っこし、見つめ合ったりキスをしたりしています。互いに向ける視線から、深い愛情や信頼感が伝わってきて、とても癒されます。
コメントでは、「あ〜なんだこの癒される光景は」「癒されたかわいいい」「産んでます！わたしも猫の息子を産みました」「気持ちわかりすぎる、、！笑」「ワンちゃんに見つめられると愛しく感じますよね」「すごく共感します！」「めちゃくちゃ分かります！笑 私も愛犬産んだと思ってます」「産んでます！！！！！！」「これこそ絆だね」などの声が上がりました。
「愛犬のワッフル」5月9日に「はじめまして、愛犬のワッフルです〜!!!!」と、愛犬を紹介していた藤井さん。とてもかわいらしいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
