3Aで2度目の登板は60球を投げて2失点

ドジャースの佐々木朗希投手が、20日（日本時間21日）に3Aオクラホマシティの一員として、マリナーズ傘下3Aタコマ戦に先発。3回1/3で3安打を浴びて2失点（自責1）。直球は最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測するも3四球を与える内容だった。

初回は無失点で切り抜けるも2回、1死一、三塁のピンチを迎えると犠飛で先制点を許した。同点となった3回は三者凡退に抑えたが4回、三振で1死を奪った直後に四球を出したところで降板となった。3Aで2度目の登板は3回1/3を投げて3安打3四球。60球を投げて2奪三振、防御率は6.75となった。

佐々木は8日（同9日）、3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。46球を投げ、最速は97マイル（156.1キロ）を記録した。14日（同15日）のロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦で3か月ぶりに実戦マウンドに立つも2回0/3で6安打を浴びて3失点。最速は95.7マイル（約154キロ）で、41球中ストライクは25球と制球も安定しなかった。

メジャー1年目の今季は8試合で1勝1敗、防御率4.72。右肩インピンジメント症候群で5月13日（同14日）にメジャー初の負傷者リスト（IL）入り。6月20日（同21日）にキャッチボールを開始すると、7月にはライブBPに登板し復帰に向けてステップを踏んでいた。（Full-Count編集部）