思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ「勉強しかしない」「無勉強」どちらもNG！夏休みの過ごし方に警鐘
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「思春期の子育てチャンネル」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が「【中学生の夏休み】やってはいけないことTOP3！勉強、部活、留学、体験、何が大事？【元教師が解説】」と題し、中学生に向けて夏休みの“絶対にやってはいけない過ごし方”のポイントを語った。
道山氏はまず「この過ごし方を間違えてしまうと、2学期以降、本当に苦しくなってしまいます」と警鐘を鳴らし、保護者も必見の内容だと強調した。「今回の話をお子さんに伝えることで、2学期以降の生活が充実します」と親にもアドバイスを送っている。
ランキング形式で解説された“NG行動”の第3位は「勉強しかしないこと」。受験生以外は、夏休みという貴重な長期休暇を単なる勉強漬けで終わらせるのは避けるべきだという。「夢につながる活動、夢が見つかるような活動をたくさん入れた方がいい」とし、魚やスポーツ、料理など、興味に応じた体験を推奨した。道山氏は「普段できないような貴重な経験ができるのが、この夏休み」と語り、単なる学習の場として使わないよう注意を促した。
続く第2位は「羽目を外すこと」だ。「夏休みは一番非行が増える時期」と、教師時代の経験をもとに実感を明かす道山氏は、「1ヶ月以上休みがあるので緊張の糸がとれがち」と説明。「ハメを外しすぎないようにしてください」と、特に命や進路にかかわるリスクのある行動や、事故への注意を呼びかけた。
そして第1位は、「無勉強で過ごすこと」。「勉強ばっかりやるのはダメだけど、逆に勉強を全くしないのも絶対に良くないです」と釘を刺した。「夏休みでわからないところを復習しないと、2学期以降の勉強が本当に苦しくなる」とし、宿題をしっかり終わらせることと、英語や数学など苦手分野の復習を“最低限”に掲げた。「絶対に勉強時間をゼロにする、ほとんどやらないってことはやめてください」と力説している。
最後に道山氏は、「今回は、中学生の夏休みの過ごし方で絶対これをやってはダメだよってお話をしました。勉強の話2つ入れたんですけど、本当に大事なことなので、ぜひここは間違えないようにしてください」とまとめた。また定期テストで高得点を取る独自の無料講座の案内も行い、「お父さんお母さんはぜひ参考にしていただければ」と呼びかけ、動画を締めくくっている。
