ものまねメイクで知られるタレント・ざわちんが変ぼう姿を披露した。

２１日までにインスタグラム投稿で「この夏食べすぎて４キロ太った テヘ 来月戻すので許して笑 そして、髪の毛をついに明るく戻しました」と変化を報告。

「なんだ、この綺麗すぎるハイトーンは しかも痛むどころか髪の毛綺麗になった 毎度最高を更新してくれるなぁー」とつづり、「てか、この前体調壊して以来なかなか調子が戻らず 一番強いお薬を処方して頂いて飲んでるんだけど 強いだけあって毎日眠気や怠（だる）さに襲われながら最近無理してるもんだから 配信テンション暗くてごめんなさい 内心は元気なので皆さん心配しないでください」と近況も説明した。

明るい金髪で赤のジャージーを着用。ものまねメイクではマスクをしていることが多いが、マスクなしで別人のような姿にフォロワーは「ざわちんさん、めちゃくちゃ可愛い！！」「綺麗だのぉ」「あら」「おぉ」「ほんとに存在してます？！疑うレベルです！！」「みるみる綺麗になっていってますね！」「透明感半端ない」と驚きが止まらなかった。

ざわちんは私生活では２０２１年にテレビ番組で結婚していたことを発表。お相手はオンラインゲームで知り合ったという当時２９歳の一般男性で、２０年のクリスマスイブに婚姻届を提出したと報告した。