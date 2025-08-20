彼女ならイケる…。遊び人の男性に狙われやすい女性の「特徴」
自分にアプローチしてくるのは「遊び目的の男ばかり」と感じていませんか？
それは、何かしらあなたに原因はあるのでしょう。
そこで今回は、遊び人の男性に狙われやすい女性の「特徴」を紹介します。
恋愛経験がなさそうな印象を与えている
恋愛経験がなさそうな印象を与えていると、遊び人の男性に狙われやすいでしょう。
遊び人の男性は基本的に女性を自分に都合良いように言いくるめるところが上手ですが、そういう女性だと「とても簡単そう」というイメージを持ちます。
周りに流されやすいところがある
遊び人の男性は、周りに流されやすいタイプの女性をターゲットにする傾向があります。
場の流れや雰囲気を自分に都合良く作ってしまえば、遊び人の男性にとっては落としたも同然で、女性に違和感を与えることなく自分の思い通りに女性の気持ちをコントロールしようとするものです。
なので、自分が周囲の意見に従いやすいタイプだったり、同調圧力に弱いタイプであることを自覚していたりするなら、嫌なことにはしっかり「NO」を言うことを日頃から意識付けしていきましょう。
もし今回紹介した特徴に当てはまっているなら、遊び人の男性から良いように扱われないように注意していきましょうね。
