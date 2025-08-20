セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「若鶏のからあげ（もも・むね）5個入り」を、値段はそのままに1個増量するキャンペーンを、8月26日から6日間限定で実施します。

からあげがお得に楽しめる

同商品は、肉汁たっぷりのジューシーさと、サクッと食感の衣が特徴の一品。「もも」と「むね」の2種類があります。

「もも」は、シンプルなしょうゆベースに“ガツンとくる肉感”の商品です。衣を極限まで薄くし、低温でじっくり加熱をして肉汁を閉じ込めることで、プリっとした食感となっています。

「むね」は、しょうがの香りが引き立つ“ほろほろお肉”の一品です。もも肉に比べて脂質が低く、たんぱく量が多いむね肉を、塩こうじに浸けることでやわらかく、ジューシーなからあげに仕上げています。

キャンペーン期間中は、通常5個入りのところ、価格はそのままに6個入りで販売されます。

同社は「鶏の飼育管理から鶏肉の調理方法まで徹底的にこだわり、サクッとジューシーに仕上げた自信のからあげがお得にお楽しみいただけます」とアピールしています。

価格はいずれも302.40円（税込み）。8月31日まで、全国で実施されます。