¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Â´¶È¤Ø
8¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆÃ»£Boyz¡×¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÃ»£Boyz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·½ÉReNY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄê´üÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØBoyz Days¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¡Ø¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¡¢Á´°÷¤ÎÂ´¶È¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó7Ç¯¤ËÅÏ¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÆÃ»£Boyz¤ÎÂè°ì¾Ï¤¬ÊÄËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä´ë²è¡×¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢9·î24Æü°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³«ºÅ¤òÁ´¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ò¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂè°ì¾ÏÊÄËë¤Î9·î24Æü¤Þ¤Ç¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆÃ»£Boyz¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï5·î¡¢Åö»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿µ®À¥ÍºÆó¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¡×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£