「酷暑の通勤」なに着る？→【ハニーズ】プチプラでGETできる「ひんやりトップス」で決まり！

とにかく暑い今年の夏、通勤だけで汗だく……。少しでも快適に過ごせる洋服をプチプラでゲットするなら【ハニーズ】をチェックするのがおすすめ。接触冷感のほか、夏に嬉しい機能が付いた優秀トップスに頼ってみて。今回はその中から、大人可愛いデザインをピックアップします。値下げされている今なら、イロチ買いもありかも。

チラッとのぞくシフォンのフリル袖がおしゃれ

【ハニーズ】「フリル袖Tシャツ」\980（税込・セール価格）

重ねたシフォンがちらっと覗くフリル袖が魅力のこちら。気になる二の腕をさりげなくカバーし、アームホールからインナーが見えにくくなっているのも嬉しいポイント。サイドスリット入りなので、タックアウトスタイルもサマになります。夏に嬉しい接触冷感、吸水速乾、UVカット機能付き。シンプルなボトムスに合わせるだけでおしゃれ見えが叶いそうです。

パンツスタイルをエレガントな雰囲気に

【ハニーズ】「裾ボタン付トップス」\1,280（税込・セール価格）

ゴールドカラーの裾ボタンが華やかなアクセントのトップス。袖もタックが入った特徴的なデザインで、こだわりを感じる一枚です。接触冷感、速乾ドライ、UVカット機能付きと機能面も充実。ヒップかかる長さの着丈も安心感あり。パンツスタイルをエレガントに格上げしてくれる優秀トップスです。

おしゃれ見えと体型カバーも両立

【ハニーズ】「レース使いトップス」\1,280（税込・セール価格）

レースで縁取られたフレア袖が上品で涼やかな印象のトップス。ゆったり広がるフレア袖が肩や腕まわりをカバーしてくれます。こちらも接触冷感、速乾ドライ、UVカット機能付きで「程よくハリがあり、さらりとした肌触りの綿混素材」（公式オンラインストアより）とのことで、涼しく着られそう。パンツともスカートとも相性がよく、ワンランク上のおしゃれを楽しめそうです。

ぽわん袖が大人可愛さを演出

【ハニーズ】「ボリューム袖Tシャツ」\980（税込・セール価格）

シフォンを重ねたぽわん袖が大人可愛いTシャツ。こちらも肩や二の腕カバーに貢献してくれそう。接触冷感、吸水速乾、UVカット機能付き。こちらのスナップのようにモカを選びブラックのパンツを合わせると、甘さを抑えて通勤にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H