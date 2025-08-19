19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数312、値下がり銘柄数256と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡｉロボティクス<247A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ビーマップ<4316>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>など6銘柄がストップ高。キューブ<7112>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、レジル<176A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、イオレ<2334>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>など49銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、アルファクス・フード・システム<3814>、ＱＤレーザ<6613>、インティメート・マージャー<7072>、イタミアート<168A>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>が年初来安値を更新。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、東京通信グループ<7359>、網屋<4258>、アクセルスペースホールディングス<402A>、レナサイエンス<4889>は値下がり率上位に売られた。



