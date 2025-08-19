「ドン！」信号のないT字路で譲ってもらい脇道から右折「死角」で気づかず直進してきた車と衝突　衝撃で歩道の花壇に激突　北海道・千歳市

事故の衝撃で歩道の花壇に衝突

北海道・千歳市の国道で13日午前8時頃、カメラが捉えたのは衝突事故の瞬間だ。

目撃者：

窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったのでびっくりしました。

事故は、信号機のないT字路で発生。

脇道から出て来た赤い車が右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突した。

事故の衝撃で、グレーの車は歩道に弾き出され、そのまま花壇に激突した。

赤い車もバランスを崩し、対向車線へと飛び出してしまった。

譲ってもらった右折車に気付かず？

目撃者：

赤い車が自分の方に向かってきたので、びっくりしましたね。

警察によると、国道を走行中の車が譲ってくれたことから赤い車は右折。

ところが、グレーの車がそれに気がつかずに直進したため、ぶつかってしまったという。

この事故で、グレーの車を運転していた40代の男性が、胸に軽いけがをした。

目撃者：

交通量が多い道なので、普段から気をつけて走ってはいるが、慣れた道でも油断しないで、車間距離を開けて走るのが大事。

（「イット！」8月18日放送より）