「ドン！」信号のないT字路で譲ってもらい脇道から右折「死角」で気づかず直進してきた車と衝突 衝撃で歩道の花壇に激突 北海道・千歳市
事故の衝撃で歩道の花壇に衝突
北海道・千歳市の国道で13日午前8時頃、カメラが捉えたのは衝突事故の瞬間だ。
目撃者：
窓を閉めている状態でもドン！って大きい音だったのでびっくりしました。
事故は、信号機のないT字路で発生。
脇道から出て来た赤い車が右折してきた次の瞬間、対向車線を直進してきたグレーの車と衝突した。
事故の衝撃で、グレーの車は歩道に弾き出され、そのまま花壇に激突した。
赤い車もバランスを崩し、対向車線へと飛び出してしまった。
譲ってもらった右折車に気付かず？
目撃者：
赤い車が自分の方に向かってきたので、びっくりしましたね。
警察によると、国道を走行中の車が譲ってくれたことから赤い車は右折。
ところが、グレーの車がそれに気がつかずに直進したため、ぶつかってしまったという。
この事故で、グレーの車を運転していた40代の男性が、胸に軽いけがをした。
目撃者：
交通量が多い道なので、普段から気をつけて走ってはいるが、慣れた道でも油断しないで、車間距離を開けて走るのが大事。
（「イット！」8月18日放送より）