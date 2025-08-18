この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」より、カウンセラー・作家のRyotaさんが『奪う人対策マニュアル』尽くし損にならない7つの方法と題し、恋愛や職場の人間関係で“尽くしてばかりで見返りが返ってこない”状況をどう回避すべきか、自らの体験や心理学の知見を交えながら詳しく語った。



冒頭、Ryotaさんは「他人に与えたり助けたりしても、相手から何も返ってこなくてつらい思いをしたことはありませんか？」と視聴者に問いかけ、「尽くして終わりの関係性にならないために大切な考え方」として、人間関係には“与える”と“もらう”のバランスが不可欠であると強調。「与えたら必ずもらいましょう。もらうのが苦手な人は、尽くし損のサイクルに陥りがちです」と強調した。



また「人間関係とは、心理学でいう“変法性の原理”が働いており、与えられたら何か返したくなるのが普通」と説明。その法則が通用しない相手については、「ずるい人や自己愛が強すぎる人。もらって当然、感謝もないなら距離を取るべき」と厳しく指摘し、「与えても反応が薄い相手には“試しに少し与えてリアクションを見る”ことが大切」とアドバイスを送った。



さらにRyotaさんは「要求を即座に伝えることで、相手の本性がわかる」とし、自分だけが損をする関係を未然に防ぐためにも「関係が浅い段階で自分からもお願いをしてみて、相手の対応を観察する」ことをすすめた。特に職場での事例も交え、「ずるい人は自分が楽をしたいだけ。他人の善意に付け込まれる前に、忙しいと伝えたり、交渉したりして防衛策を」と述べた。



「同じ尽くし損を繰り返さない、自分の過去のパターンを振り返ろう」と提起し、「人間関係の最初は少し警戒するぐらいがちょうどいい。いい人認定は慎重に」と注意を呼び掛けている。



さらには「噂を集めることも重要。根掘り葉掘り聞く必要はないが、他の人の失敗談や“気を付けたほうがいい”という声には注意を払ってほしい。事前に情報があれば、尽くして損する事態を避けやすい」とアドバイス。また「相手の言葉よりも行動を重視すること。口先だけで何もしない人は要注意です」と具体的な見抜き方も解説した。



動画の締めくくりでRyotaさんは、「最後のポイントは“一つ与えたらそこで待つ”。複数のお願いを引き受けず、一つひとつ様子を見ながら、“今は1個やっているからこれ以上は無理”とはっきり伝えることが、搾取されずに済む秘訣」とまとめた。「尽くしすぎて消耗する人はNOと言うこと、そして人間関係は全員がいい人じゃないと思って冷静に観察しよう」とエールを送り、「帰ってきた分だけ尽くすなら安心できる」と視聴者へ実践的なメッセージを贈った。