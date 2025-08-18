山口FWアレフ・フィルミーノが移籍後初ゴール

J2リーグのレノファ山口は8月16日のJ2第26節でベガルタ仙台と対戦して2-2で引き分けた。

この試合で途中出場したアレフ・フィルミーノが挙げた同点ゴールが話題となっている。

前半17分に野寄和哉のゴールで先制した山口だったが、同25分に同点ゴールを許すと、後半18分には逆転ゴールを許して1-2とビハインドとなる。第16節の山形戦（1-0）以降、6分け3敗と9試合未勝利のクラブは、後半32分に2枚の交代を行い、宮吉拓実とフィルミーノを投入した。そして、その4分後、フィルミーノが出場3試合目にして初ゴールを記録する。

後半36分、左サイドから岡庭愁人がクロスを上げると、中央でDF喜岡佳太が折り返す。ここに宮吉が詰めたが決めきれず。GKにボールをキャッチされるかと思ったところ、フィルミーノが飛び込んでボールをゴールに押し込んだ。

SNS上ではファンから「フィルミーノ選手 Ｊリーグ初ゴールおめでとう」「フィルミーノJリーグおるやんけ」「別人とは分かってるけど、やはりフィルミーノの名に恥じぬゴールゲッターの動きだ」「フィルミーノ素晴らしい」「やはりこの男はやってくれるって信じてた！」と、元ブラジル代表の名FWと同じ名前の山口の助っ人を称賛する声があがっていた（FOOTBALL ZONE編集部）