「眉間のシワを簡単なセルフケアで解消する方法をご紹介します！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡由美子氏が、自宅で手軽にできる眉間のシワ解消マッサージの実践法を伝授した。



動画の冒頭で片岡氏は、「今回はこの眉間のシワの部分を取るためのセルフケアマッサージの方法をお伝えしていきます。使うのはこの手だけで大丈夫です」と強調。眉間や眉毛の筋肉が固くなってしまうことでシワが深く刻まれる原因になるため「ここを緩めることと、頭皮をほぐすことで、眉間のシワができにくくなる方法を紹介します」と明かした。



具体的には、人差し指・中指・薬指の3本を使って眉毛の部分を骨に向かって押し、「薬指で外側に向かって眉間のシワが伸びるように押します」と解説。「私も考え事しすぎて眉間のシワが濃くなっちゃうけれど、これをやると結構薄くなってきます」と自身の経験を交えたアドバイスも。また、「細かく、丁寧に動かすことで、皮膚がよれるのを防ぐのがポイント」と語った。



さらに、額の部分も同様にほぐし、仕上げには爪を逆に立てて頭を軽く叩くことで、「本当に軽くポンポンポンポン叩くっていうのを全体的にやってあげます」とマッサージのコツを伝授。片岡さんは「デスクワークなどで頭皮が固くなりやすい人も少しずつほぐすことで眉間のシワを予防できます」「仕事の合間に集中力が落ちたときにもおすすめ」と提案した。



動画の最後には「さっきよりだいぶ眉間のシワ減りましたよね。これを毎日やることでだんだん薄くなっていくので、ぜひ試してみてください」とメッセージを送って締めくくった。