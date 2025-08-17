試合後にストーリーズを更新

【MLB】ドジャース 6ー0 パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場。2打数1安打2四球と結果を残し、チームは2連勝でナ・リーグ西地区の単独首位に再浮上した。試合後にはインスタグラムを更新し、真っ先に3人の同僚の活躍を称えた。

大谷は初回の第1打席では四球を選び、その後テオスカー・ヘルナンデス外野手の犠飛で先制のホームを踏んだ。2回の第2打席でも四球で出塁すると、パドレスの失策が絡み、またしても生還した。4回の第3打席では中前打を放つなど、リードオフマンとしての役割を果たした。

だが、試合後に更新したインスタグラムのストーリーズでは、自分よりも先に3人の同僚の画像や動画を共有。初回の犠飛と20号ソロで2打点を挙げた後テオスカー・ヘルナンデス外野手、6回無失点の好投で3勝目を挙げたブレイク・スネル投手、さらに最初の2イニングで3度の盗塁刺を記録したウィル・スミス捕手を紹介。最後に打席に立った自分の画像を共有した。

ドジャースはこれで同率首位から単独首位に浮上。17日（同18日）の3連戦最終戦ではパドレスはダルビッシュの先発が予定されている。（Full-Count編集部）