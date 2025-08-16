¸µNPB¿³È½°÷¤¬¸ì¤ë¡Ö¼éÈ÷Ë¸³²¡×¡¡¾õ¶·¤Ç°Û¤Ê¤ë´ð½à¡Ä¸µ¥í¥Ã¥ÆOB¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡È°ã¤¤¡É
¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¤¬¡ÖP's UPDATE¡×¤Ë½Ð±é
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå³¦¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖP¡Çs UPDATE¡×¡£Âè10²ó¤Ï¥í¥Ã¥ÆOB¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¤È¸µNPB¿³È½°÷¤Îºä°æÎËÂÀÏº»á¤¬½Ð±é¤·¡Ö¼éÈ÷Ë¸³²¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Ë¤è¤ë¼éÈ÷Ë¸³²¡×¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢5·î17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-³ÚÅ·Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥´¥í¤ò½èÍý¤·¤¿°ìÎÝ¼ê¤ÏËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤ò»É¤½¤¦¤ÈÊá¼ê¤ËÁ÷µå¤¹¤ë¤â¡¢Á÷µå¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÄ¾·â¡£ÂÇ¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥é¥¤¥ó¤è¤êÆâÂ¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¼éÈ÷Ë¸³²¤È¤Ï¤Ê¤é¤ºÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼éÈ÷Ë¸³²¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£À¾²¬»á¤¬2014Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¼éÈ÷Ë¸³²¤Ë¤è¤ê¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ºä°æ»á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤Î¼éÈ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎË¸³²¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºä°æ»á¤Ï¡ÖËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÆâÂ¦¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÀ¾²¬»á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¾ìÌÌ¤È¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¡¢¤ï¤¶¤ÈÅö¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤ÏË¸³²¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¿¾¯ÆâÂ¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏË¸³²¤Ë¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-³ÚÅ·Àï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¼éÈ÷Ë¸³²¤Ë¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë