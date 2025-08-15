「白髭のシュークリーム工房」の「猫バスサンド」とは？ 7月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年7月にもっとも読まれた記事は？

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、7月の人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間：2025年7月1日〜7月31日

【10位】名店出身のシェフが作った、秘密にしたいけど、つい教えたくなるカウンターフレンチ

10位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は「ティエリーマルクス銀座店」の総料理長を務めた小泉敦子シェフの新店を取材。高コスパで質の高い料理が楽しめるカウンターフレンチを紹介しました。

Cheval 撮影：溝口智彦

【9位】モチモチ食感にハマる人続出！ 食事にもおやつにもぴったりなパリ発の大人気クレープリー（東京・新橋）

9位は「注目の新店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。今回は、新橋エリアに誕生したパリのクレープリー。パリの雰囲気を感じながら本場のフレンチクレープを楽しめます。

PANAME Crêpes de Paris 東京店 出典：yamay630さん

8位は、連載「小宮山雄飛が推す、昼から“おいしい”はしご酒」からのランクイン。音楽界のグルメ番長・小宮山さんが、昼から飲める池袋のお店を紹介してくれました。

大都会 撮影：八木竜馬

【7位】祇園のママに聞く！ 京都で「夏の手土産」買うならこのお店

7位は、人気連載「教えて！ 祇園の宏美ママ」からのランクイン。今回のテーマは、暑い時期においしい「夏の手土産」。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママに普段使いするお店を教えてもらいました。

飯尾醸造 写真：お店から

【6位】かき氷の季節がやってきた！ フルーツも楽しめるかき氷店6選

6位は「マガジンまとめ」から、暑い夏にぴったりの「かき氷」6選でした。ここ1年ほどでオープンしたかき氷のお店を、編集部セレクトで紹介しています。

milet 出典：adapさん

【5位】うどん好き必見！ 1年以内にオープンした話題の新店7選

5位も「マガジンまとめ」からランクイン。1年以内に都内にオープンしたうどん店の中から、話題の新店を紹介しています。

はし田 本店 写真：お店から

【4位】1日1,000個が完売！ パティスリーが作る大人気の「生どーなつ」（神奈川・横浜）

4位は、連載「New Open News」からのランクイン。2025年4月、横浜郄島屋にリニューアルオープンした「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」を紹介しました。

パティスリー ストラスブール 横浜高島屋店 出典：中目のやっこさんさん

【3位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（東日本編）

いよいよ、トップ3の発表です！

3位は、「マガジンまとめ」から「今食べたいラーメン」5選がランクインしました。ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店をエリアごとにピックアップ！ 今回は東京を除く「東日本編」でした。

Japanese Ramen Noodle Lab Q 写真：お店から

2位も……

「マガジンまとめ」から「東京で食べるべき餃子」10選がランクイン。町中華専門家の曾茂さんに、東京で餃子を食べるならここ、というおすすめのお店を教えてもらいました。

PAIRON 飯田橋本店 写真：お店から

【1位】次回販売は7/25！ 即完売の「猫バスサンド」のおいしさの秘密を独占取材

そして1位は……

世界で唯一、ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売している「白髭のシュークリーム工房」の記事でした。今回は「猫バスサンド」の販売が行われるということで、独占取材をさせてもらっています。

白髭のシュークリーム工房 撮影：外山温子

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね！

