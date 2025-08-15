【Amazon：ADATA SSD セール】 セール期間：8月15日0時～8月28日23時45分

「LEGEND 960 Max（2TB）」

Amazonにて、ADATAのプレイステーション 5対応SSDがセール価格で販売されている。セール期間は8月28日23時45分まで。

今回のセールでは、「LEGEND 960 Max（2TB/1TB）」、「XPG SSD 2TB」が対象製品としてラインナップしており、お買い得価格で購入できる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LEGEND 960 Max（2TB）

2TB PCIe Gen4x4 M.2 2280

最大読み取り/書き込み速度：7,400/6,800MB/秒

容量：最大4TB

ヒートシンクが効果的な冷却を実現。最新のIntelおよびAMDプラットフォームをサポートしている。

XPG SSD 2TB

PCIe 4.0対応で最大7,400MB/sの超高速転送性能を装備。高級感のあるアルミニウム製ヒートシンクにより、最大20%の温度低下を実現する。薄さ4.3mmのM.2 2280フォームファクターで、ゲーミングPCからノートPC、さらにPS5のストレージ拡張にも対応。3D NANDフラッシュと高精度なデータ保護技術により、高い耐久性と信頼性を両立している。