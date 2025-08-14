益若つばさが、8月12日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演。そのときの発言と“進化”したビジュアルが視聴者の目を奪った。

【写真】“元の自分に戻した”という益若つばさの最新ビジュ

益若つばさ「一度入れたヒアルロン酸を…」

この日のテーマは“美容疲れ”。美容医療の選択肢が増えるなか、情報を追うことに疲れたと感じる女性タレントが集まった。そこで、益若はしみじみと語り出したという。

「益若さんは『20代のときにアゴがとがっているのが流行った』と、“Vライン小顔”ブームがあったと振り返り、『ヒアルロン酸を入れたことがあったんです。それも興味本位で』と告白しました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

ところが、一度ヒアルロン酸を注入すると、やめどきがわからなくなってしまったため、肌への蓄積を懸念して、「ヒアルロン酸を全部溶かしました。わざわざお金かけて、溶かして、また元の自分に戻した」と、入れていたヒアルロン酸をすべて除去したことに成功したと話した。

ヒアルロン酸の除去もある程度、お金がかかる施術だが、それでも素の自分に戻りたかったのだろう。さらに益若はこうも続けたという。

「『私の場合は、なんでもかんでも美容医療と美容整形をして仕上がっている女と思われる』と世間の偏見に対して不満爆発。『肌治療だったりとか、お守りとして頼ることはある』と、軽い“メンテナンス程度”でやっていると強調したのです」

語っていることはもっともだが、益若のいまの“見た目”との矛盾についてX上ではこんな声が。

《顔が昔と全然違う もはや誰?》

《見たことあるけど誰だっけ》

《美への執着すごそうだけど…》

《益若つばさが美容医療に否定的な発言するってw》



など、驚きや皮肉まじりのコメントが相次いだ。だが、そんな意見を知ってか知らずか、益若は続けて、美容医療に対して警鐘を鳴らしたという。

「益若さんは、整形外科医などがTikTokで芸能人の整形箇所を指摘する動画を見た一般の子が『みんなやってるなら私もやらなきゃ』と勘違いしている現状を説明。『踊らされちゃってる』と苦言を呈していました」

そんな益若について美容に詳しいライターはこう語る。

「ネットには多くの美容情報が氾濫し、たしかに、どれを信じればいいのかわからない状況です。益若さんは経験者として視聴者に考えるきっかけを与えたかったのだと思いますが、本人の“見た目”とのギャップが、逆に議論を呼んでしまった印象です」

これも、“顔は口ほどに物を言う”といっていいのかも――