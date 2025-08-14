【無料展示会「マンガ1to10」】 会期：8月15日～8月21日 会場：渋谷ヒカリエ8階 CUBE

小学館は、8月15日から開催する無料展示会「マンガ1to10」に先立ち、マンガアプリ「マンガワン」公式チャンネルにて10周年記念実写PVを公開した。

記念動画は、マンガワン10周年記念実写PV「マンガってなんだ？」と、マンガワン10周年記念実写CM「マンガってなんだ？」〈作家編〉の2種。また、8月15日夜には登録者が14万人を超えたマンガワンのYouTubeチャンネル「ウラ漫－漫画の裏側密着－」にて撮影の裏側動画も公開される。

〇マンガワン10周年記念実写PV「マンガってなんだ？」

女優の三浦透子さんとコントユニット「ダウ 90000」の蓮見翔さんがマンガワンの作家を演じる。撮影は実際の作家・浅野いにお氏と茅原クレセ氏の自宅、またマンガワン編集部で行なわれている。

〇マンガワン10周年記念実写CM「マンガってなんだ？」〈作家編〉

「ウラ漫－漫画の裏側密着－」の出演作家による「作家編」。実際の執筆風景に軽快な音楽と「マンガって何だ？」との問いが重なる構成となっている。出演作家は「ケンガンアシュラ」、「ケンガンオメガ」のサンドロビッチ・ヤバ子氏、だろめおん氏を含めた計7名。

無料展示会「マンガ1to10」開催！

8月15日より渋谷ヒカリエで無料展示会「マンガ1to10」が開催される。

この展示会では、描き下ろしイラストや等身大パネル、過去の複製原画などマンガワンの10周年の歴史が詰まった展示を実施。過去のオリジナル連載作品サムネ10年年表など、マンガワンの世界を堪能できる。

また、作家たちの寄せ書きボードや、デジタルサイネージを使用した「大きなマンガワン」、多数の複製原画など多数準備中だという。

会場：渋谷ヒカリエ8階 CUBE

会期：8月15日(金)～8月21日（木）

入場料：無料

※一部日時は混雑回避のためLivePocketにて整理券を抽選で発行いたします。

□LivePocketページ