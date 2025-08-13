【Level Infinite コミックマーケット106出展情報】 8月13日 公開

Level Infiniteは、8月16日、17日に東京ビッグサイトにて開催予定のコミックマーケット106（C106）の出展情報を公開した。

今回は「勝利の女神：NIKKE」をテーマにしたブースを展開。ブース番号はNo.2621。描き下ろしイラストを使用した缶バッジ、アクリルスタンドなど新作グッズの販売に加え、ゲームに登場する艦「アドマイアー号」を模した展示も行なう。

グッズ販売は一部事後通販を予定している。この他来場者特典としてブースで商品を購入するか、ブースを撮影してSNSに投稿した場合「NIKKE特製うちわ＆ステッカー」を配布する。

