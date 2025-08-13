「勝利の女神：NIKKE」コミケ106出展内容を公開。「アドマイアー号」フォトスポットなど展示
【Level Infinite コミックマーケット106出展情報】 8月13日 公開
Level Infiniteは、8月16日、17日に東京ビッグサイトにて開催予定のコミックマーケット106（C106）の出展情報を公開した。
今回は「勝利の女神：NIKKE」をテーマにしたブースを展開。ブース番号はNo.2621。描き下ろしイラストを使用した缶バッジ、アクリルスタンドなど新作グッズの販売に加え、ゲームに登場する艦「アドマイアー号」を模した展示も行なう。
グッズ販売は一部事後通販を予定している。この他来場者特典としてブースで商品を購入するか、ブースを撮影してSNSに投稿した場合「NIKKE特製うちわ＆ステッカー」を配布する。
【コミケ106限定グッズ公開】- 【公式】勝利の女神：NIKKE (@NIKKE_japan) August 11, 2025
コミケ106では、夏らしさ満載の限定グッズが登場予定🌊
指揮官の皆さま、ニケと一緒に夏のひとときを会場でぜひお楽しみください🏖️
さらに！
今回は事後通販も実施予定📣
本アカウントにて順次お知らせするので、どうぞお見逃しなく🍑
◆開催期間
8月16日～8月17日… pic.twitter.com/zXigSk3XFQ
(C)Proxima Beta Pte. Limited (C)SHIFT UP CORP.