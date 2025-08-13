TikTokアカウント「kaaana」に投稿され話題になっているのは、山に置き去りにされていた母猫が子猫を守る姿。必死に命をつなごうとする姿に、「人間を信じる気持ちを無くしてなかったお母さん猫が健気で涙が出ました」「親猫ちゃんが不安だったと思うと泣けてきた」と涙する視聴者が続出しています。

【動画：山に置き去りにされていた『必死に我が子を守る母猫』→連れて帰ろうとしたら…】

ダンボールの下には生まれたばかりの子猫が

投稿主さんが山の中で見つけたのは、ダンボールの下でうずくまる猫の親子でした。母猫が守っていたのは、生まれたばかりと見られる4匹の子猫。山の中でたったひとりで出産し、守ることだけで必死だったようです。

放ってはおけないと、投稿主さんはごはんとダンボールを取りに行ったといいます。たった10分ほどだったそうですが、戻ってきたときには子猫は2匹に…。近くにカラスがいたため、狙われてしまったのかもしれません。

必死にごはんを食べる母猫

ごはんをあげると、かなりおなかを空かせていたようで、母猫は夢中になって食べたそうです。赤ちゃんがいても人間に威嚇しないどころか、「助けて！」とばかりに身を寄せてきたとのこと。その様子に、投稿主さんはもともと飼い猫だったのではないかと思ったそうです。

外猫でなかったのなら、身を守る術もごはんを探す術もなく、途方に暮れていたのでは。見つけてくれた投稿主さんに必死にSOSを求めるのも無理はありません。新しいダンボールに入れてあげると、子猫たちを抱きしめ力が抜けたように眠りに落ちたといいます。「もう大丈夫」と安心したのでしょうね。

母猫と子猫たちの現在は？

保護された直後から、母猫は投稿主さんのおうちで子育てをがんばったそうです。そして子猫たちは無事に成長し、里親さんに引き取られたとのこと。引き取ってくださった里親さんは、2匹をとても大切に育ててくださっているそうで、投稿主さんは感謝の気持ちでいっぱいだそうです。母猫が命がけで守った兄弟は、一緒に仲良く暮らす生活を手に入れました。

母猫は「きなこちゃん」と名付けられ、投稿主さんのおうちで2匹の先住猫たちとともに過ごしているそうです。一度は人間に悲しい思いをさせられてしまったきなこちゃんですが、これからは幸せな猫生が待っていますよ。

きなこちゃんが健気に子猫を守り幸せを手に入れる姿を見た視聴者からは、「これからは何百倍も幸せになれる」「これからいっぱいいっぱい幸せが舞い込みますよう」と祈りのコメントが届けられています。

TikTokアカウント「kaaana」では、きなこちゃんが子育てをしていたときの様子や、現在のきなこちゃんの様子も見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kaaana」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。