¡Ú¥Ð¥¹¥±¡ÛÃË»ÒÂåÉ½ ¥¢¥¸¥¢ÇÕ¶þ¿«ÇÔÂà¡Ä¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ²òÇ¤ÏÀ¤¬Ê¨Æ¡ÖÈ¬Â¼¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Î¥ì¥Ð¥Î¥óÀï¤Ç£·£³¡½£¹£·¤È»´ÇÔ¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹¶þ¿«¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥¤¥é¥óÀï¤Î¹õÀ±¤¬¶Á¤£²°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢£ÁÁÈ£³°Ì¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Î£²£±°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï£²£¹°Ì¤È¼ÂÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ëÆñÅ¨¤À¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Îà±¿Ì¿¤Î°ìÀïá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤ÏÎôÀª¡£Âè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Âè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¡££´£±¡½£µ£³¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µçÃÏ¤Ç¤³¤½»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÍ¸ú¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ØÆ³ÎÏ¤Î¸Â³¦¤âÏªÄè¡£µÕ¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¡¢£²£°ÅÀº¹°Ê¾å¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£µ£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àï¤¤¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹¶þ¿«¤ÎÇÔÂà·à¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â£³ÀïÁ´ÇÔ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È»´ÇÔ¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂ³¤±¤Æ¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥Ð¥¹²òÇ¤¤·¤Æºî¤êÄ¾¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¡¼¥Ð¥¹¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤È²òÇ¤¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢ºò½©¤ËÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡Ö¥Û¡¼¥Ð¥¹²òÇ¤¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¸Ä¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤ëÈ¬Â¼Æþ¤ì¤Æ¤¿Êý¤¬¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤ÏÀï¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥Ð¥¹ÂÎÀ©¼¤á¤ÆÈ¬Â¼¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¡×¤È¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¬Â¼Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤òºÆ¤Ó¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÈ¬Â¼¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡½¡½¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ê¤½¤¦¤À¡£