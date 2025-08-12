¸µ¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤¢¤æ¤È¡¢¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¤È»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¡Ö²¶¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù5ÏÃ
¡¡7·î10Æü¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅç¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢7Çñ8Æü¤Ç±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡¢¡ÈÁ´°÷ÍÛ¥¥ã¡É¤Î¥é¥Ö¥Ð¥«¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥¸ー¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢Áê¼ê¤ÎËÜÇ½¤ËÇ÷¤ë¶î¤±°ú¤¤ä¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë²á·ã¤Ê¥¥¹¥·ー¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌë¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²Ð¾È¤ê¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤ÊÎøÌÏÍÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëーー¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¸µ¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤¢¤æ¤È¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¦¤¢¤ó¡Ë
¡¡°Ê²¼¤è¤ê¡¢8·î7Æü¸ø³«¤Î5ÏÃ¤«¤é¸«¤É¤³¤í¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºÙ¤«¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¬ÌÔ¥¢¥×¥íー¥Á¡¡¡Ö¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤È»ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×
¡¡¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤ÎÎ¹¤â5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Áá¤¯¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆÍÆþ¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢º£½µ¤Î5ÏÃ¤Ç¤â¥¥¹¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´8½µ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÐíâ×¤·¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¼¡²ó6ÏÃ¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¡È¼¡¤ÎÍò¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥íー¥°Åª¤ÊÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¹Æ½ªÈ×¤ÇÍ½¹ð¤¹¤ë¡È¼¡¤ÎÍò¡É¤òÂÔ¤Ä¾å¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Island BLUE¡Ê°Ê²¼¡§BLUEÅç¡Ë¤Î¤«¤Ä¤è¤·¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë¡ßsae¡Ê¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡Ë¤È¡¢Island PINK¡Ê°Ê²¼¡§PINKÅç¡Ë¤Î¤À¤¤¤¹¤±¡ÊÂç³ØÀ¸¡¿¥â¥Ç¥ë¡Ë¡ß¤â¤â¡Ê¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥¢¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊý¤¬°ÕÃæ¤Î½÷»Ò¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸Åç¤ËÂÚºß¤¹¤ëÊÌ¤Î½÷»Ò¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀÀ¤Ã¤¿¡ÈÌóÂ«¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¹¬¤»¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÀè¤Î´î¤Ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤³¤½¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÑ¤¨È´¤¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿½÷»Ò¤ËÁÛ¤¤¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤ÏÁ°¼Ô¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¸å¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆÉ¼Ô³Æ°Ì¤âÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÆóÎ§ÇØÈ¿¤¹¤éËÝ¤¹Å¸³«¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢½ªÈ×¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏBLUEÅç¤Ç¡¢sae¤«¤é¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤ò¶µ¤ï¤ë¤«¤Ä¤è¤·¡£WANIMA¡ÖÛ£Ëæ¡×¤ò²Î¤È¥®¥¿ー¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢sae¤¬¡Ö²¶¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¿¤è¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤»Ò¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Á°²ó¤Î4ÏÃ¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥Ê¡Ê¥Õ¥é¥À¥ó¥µー¡Ë¤È¤ÎÌë¤ÇÇ»¸ü¥¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÍâÄ«¤Ësae¤«¤é¥Çー¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»ØÌ¾¤ò¤¿¤¸¤í¤°¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡È¼õ¤±Æþ¤ì¥âー¥É¡É¤Î¤«¤Ä¤è¤·¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢sae¤â¿´¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤è¤·¡¢¤¿¤Ö¤ósae¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¶Ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¾¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤À¤¤¤¹¤±¤âºòÆü¤Î¤«¤Ä¤è¤·¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¡¢¤â¤â¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç¥Çー¥È¤Ë¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤â¤«¤é¡Ö¼ê¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¤«¤Ä¤è¤·¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤È»ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¡¢Î¥¤ì¤¿Åç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡á¤ß¤ì¤¤¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¡¢¿Ä¤ò¿©¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¡¹¤ÎÌÂ¤¤¤¬Áö¤ë¡£¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÂç¤¤¤¡×¤ÈÂçÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤â¤â¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀº°ìÇÕ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤¢¤æ¤È¡¢¤¢¤óµ¢´Ô¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËµÚ¤Ð¤º¡¡¡Ö¥»¥«¥¤¤¯¤ó¤è¤ê¡¢²¶¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¾åµ2ÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç»°³Ñ´Ø·¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¦¤·¤Î¤¢¤ó¡Ê¡Ønuts¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬µ¢´Ô¤·¤¿PINKÅç¤Î¥»¥«¥¤¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¡Ë¡õ¤¢¤æ¤È¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡£Èà½÷¤ÎÅþÃå¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤¬¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¼ó¤ËÄÌ¤¹¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬°ì½ï¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥ー¤Ë¾è¤ë¤«¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤¢¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤ÎÃË»Ò¤Ë¿´¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¤¢¤æ¤È¡¢¥»¥«¥¤¤Î½ç¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤°¤ËÈ½ÌÀ¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÏÄ«¿©¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥ó¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤æ¤È¡£¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤«¤é½Ð¤¿°ì¸ÀÌÜ¤Ï¡ÖBLUEÅç¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ó¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¡¢¤¢¤æ¤È¤¬¡Ö¡Ê¤¢¤ó¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬·ë¹½¥Ç¥«¤¯¤Æ¡×¤È¥¢¥×¥íー¥Á¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥«¥¤¤¯¤ó¤è¤ê¡¢²¶¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ÎË¾¤ß¤òÂ÷¤¹¡£
¡¡¤¢¤æ¤È¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥»¥«¥¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤Î°ì¸ÀÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¡¢¡ÈÅú¤¨¡É¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥«¥¤¤¬¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤ÎÂà¶þ¤ò¿¼¸ÆµÛ¤ÇÅÇ¤½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤â¡Ö¥Þ¥¸Ä¹¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Î¯¤á¹þ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÎ¹¤Ç¤ÎÎø°¦ÂÐ¾Ý¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤ò¡Ö²Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¤¢¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÅçÆ±»Î¤Î¼Ì¿¿¸ò´¹¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÃÏµå¡Ê¡á¥»¥«¥¤¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹¥«¥Ã¥×¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ðー¥Ù¥ë¡Ê¥»¥«¥¤¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤æ¤¨¡Ë¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Ï¥»¥«¥¤¤Ë°¸¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥»¥«¥¤¤¬Æ±¤¸¤¯¼Ì¿¿¤Ç¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤ó¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇÊç¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤æ¤È¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÊÁ¤äÁêÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÙÆÃÍ¤È¤¤¤¨¤ë¡¢½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤¤ÎÆü¿ô¤ä¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤â·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤æ¤È¡¢°ß¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ñ¥ó¤¬ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£¡È¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤Ç6ÆüÌÜ¤ÎÂçÍò¤¬·èÄê¡¡¥Õ¥£ー¥Ê¡¢¤ß¤ì¤¤¡¢¤é¤ë¤à¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¿§¤¬¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î±¿Ì¿¤òÀê¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢BLUEÅç¤ËÀÄ¡¢PINKÅç¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅç¤Î¿§¤òÉ½¤¹¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤Î²£¤Ë¤Ï¥¥åー¥Ö¤¬2¤ÄÃÖ¤«¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤òÁª¤ó¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢50%¤Î³ÎÎ¨¤Ç¿§¤¬ÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¿§¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¡È³³Ì¤¯¤¸¡É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁ´°÷¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥¹¤ò¤«¤º®¤¼¤ëÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÅç¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅç¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¤«¤ò¡¢Æ±¤¸Åç¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÁ°¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤è¤·¡õ¤À¤¤¤¹¤±¤¬°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤ëÅç¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¸½¾õ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ësae¡õ¤â¤â¤Ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°Å¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î±¿Ì¿¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
⚫︎BLUEÅç¡ã¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ä¤æ¤¦¤¿¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤ê¤¯¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±sae¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤«¤Û¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤ß¤ì¤¤¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª PINKÅç¤Ë°ÜÆ°¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡§BLUEÅç»ÄÎ±´õË¾ ¢ª PINKÅç¤Ë°ÜÆ°¤«¤Ä¤è¤·¡§PINKÅç¤Ë°ÜÆ°´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤Þ¤¤¤«¡§BLUEÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾¢ª PINKÅç¤Ë°ÜÆ°
¡ã6ÆüÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ä¤æ¤¦¤¿¡¢¤ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤è¤·¡¢¤¢¤æ¤È¡Ê¡ú¡Ë¡¢sae¡¢¤«¤Û¡¢¥Õ¥£ー¥Ê¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤¢¤ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢
⚫︎PINKÅç¡ã¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ä¥Õ¥£ー¥Ê¡§PINKÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª BLUEÅç¤Ë°ÜÆ°¤é¤ë¤à¡§PINKÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾¢ª»ÄÎ±¤¢¤ó¡§PINKÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾¢ªBLUEÅç¤Ë°ÜÆ°¤¢¤æ¤È¡§BLUEÅç¤Ø¤Î°ÜÆ°´õË¾ ¢ª BLUEÅç¤Ë°ÜÆ°¥»¥«¥¤¡§BLUEÅç¤Ø¤Î°ÜÆ°´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤â¤â¡§PINKÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤·¤ó¡§BLUEÅç¤Ë°ÜÆ°´õË¾ ¢ª »ÄÎ±¤À¤¤¤¹¤±¡§PINKÅç¤Ë»ÄÎ±´õË¾ ¢ª »ÄÎ±
¡ã6ÆüÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ä¤À¤¤¤¹¤±¡¢¤·¤ó¡¢¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤é¤ë¤à¡¢¥»¥«¥¤¡¢¤â¤â¡¢¤ß¤ì¤¤¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤Þ¤¤¤«¡Ê¡ú¡Ë
¡¡³Æ¡¹¤Î¿¦¶ÈÉ½µ¤Ï³ä°¦¡£¤«¤Ä¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤ÎÅÐ¾ì½ç¤Ë½àµò¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤Î¤ß¤Ë¡ú¥Þー¥¯¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤ò´ÊÃ±¤ËÁí³ç¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤è¤·¤ò½ä¤ë¥Õ¥£ー¥Ê¡õsae¡¢¤À¤¤¤¹¤±¤òÄÉ¤¦¤ß¤ì¤¤¡õ¤â¤â¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³ÎÄê¡£¤·¤«¤â¡¢¤À¤¤¤¹¤±¤¬PINKÅç¤Ë»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡á¤ß¤ì¤¤¤«¤é¿´¤¬Î¥¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¥¢¥Ä¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¢¤ó¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥»¥«¥¤¡¢¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ê¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤é¤ë¤à¡Ê¥á¥¤¥¯¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¡Ë¡¢¤Þ¤¤¤«¡Ê¥À¥ó¥µー¡Ë¤Ë¤·¤«Îø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤·¤ó¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Õ¥£ー¥Ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤Ä¤è¤·¤Î¥Ï¥°¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ësae¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë´üÂÔÃÍ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÁÆ¬10Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇÁá¡¹¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê²Ð²Ö¤¬»¶¤ê¤Ë»¶¤ê¤Þ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ì»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤Î±¿Ì¿¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ë¤«¤Íð¤µ¤ì¤ë¸åÈ¾Àï¡£²æ¡¹¤Î²ÆËÜÈÖ¤Ï¡¢¤³¤Ã¤«¤é¤Ê¤ó¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á°ì¾òâ«ÂÀ¡Ë