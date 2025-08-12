この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気を集める不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『中古戸建てより中古アパートが最強！？その理由を徹底解説します！』と題し、不動産投資初心者に向けて物件選びのポイントや注意すべきリスクについて詳しく語った。



冒頭で木村氏は、「22年経つと、建物の価値はゼロになってしまうんですけれども、土地値は残りますね。なので、ここが資産として残り続けることになります」と不動産資産形成の最大のポイントを強調。その上で、「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げでどんどん解決できる」と力説した。



動画では、不動産投資の王道と言われてきた区分マンションやRC構造物件から、中古アパートや中古戸建てまで各投資手法を徹底比較。それぞれの価格帯や利回り、融資の受けやすさ、修繕リスク、運営難易度、土地値の観点からメリット・デメリットを解説した。木村氏は「特に区分マンションやRCは、いまや融資面や利回りでバツが目立つため、初心者は避けるべき」と断言。一方で、「中古アパートや中古戸建ては価格と利回りのバランスが良く、今では融資も比較的付きやすい。特に土地値が確保できる点が資産形成に有利」と評価した。



また、ゲストの不動産投資家・目黒氏も体験談として、「中古アパートを全て融資で購入、しかも物件価格に加えて消費用までオーバーローンを引けた」と明かし、知識と業者とのつながり次第で大きなチャンスが生まれる現状を語った。



失敗事例や注意点も赤裸々に披露。目黒氏は「築30年のアパート購入後、すぐ雨漏りで最大400万円の修繕見積が出て青ざめたが、根気よく探して良心的な業者により40万円で解決した」と実例を紹介。「物件選びでは、蓄年数や外壁・屋根の状態、修繕リスクを事前に見抜くことが大切」と木村氏も強調。また、「高利回り物件には必ず理由がある。『対処スキル』を身に付けてから取り組むのが失敗を防ぐコツ」とも助言した。



物件探しについては「大量にポータルサイトを見る、実際に現地へ足を運ぶ、不動産会社とつながりを作るのが何より重要」と明かし、「数多く物件を見ることで相場観を養えば、安定した資産形成につながる」と指南した。



動画の最後では木村氏が「不動産投資も知識武装が重要。リスクを知り、正しく対策を学び、自信を持って物件を購入すれば、収入と資産をバランス良く積み上げられる」と視聴者を鼓舞。「この話を何度も見返して自分のものにしていけば、家賃年収3000万円も夢ではありません」とエールを送って締めくくった。