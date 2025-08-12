「こんな話してる場合じゃない！」小3息子に生理を教えたら大慌て→反応に7千いいね「そのままでいて」【ママリ】
「可哀想すぎるよ…」小3息子に生理のしくみを教えたら？その反応に7千いいね！
ご紹介するのはあら子@レンタルなんでも捨てる人(@ara5c)さんの投稿です。性教育の大切さがたびたび話題になっていますが、わが子への伝え方には気を使いますよね。特に、異性の子どもに性の話をするときには、どのような言葉で伝えるか悩むのではないでしょうか。とはいえ、子どもの成長とともに、いつかは向き合わなければいけない話題ですよね。
丁度しんどいので小3息子に生理のメカニズムをかいつまんで教えたら
「毎月何日も？お股から出血！？」
「お腹も痛いの？気持ちも悪いの？！」
「小学生からそんなひどいことが始まるの…！？」
「絶対つらいじゃん可哀想すぎるよ😭」
「早く寝な！こんな話してる場合じゃない！」
即寝してくれた(楽
長男、「女の人がみんな子供の頃からそんなひどいことに耐えているなんて信じられない…どうして…本当に現実のはなし…？」
とか言いながら寝ました
そう言われればそうだね、女の人ってすごいんだね
その気持ちを大切に…将来は周りの女性を労える男の人に成長しておくれや
小3の息子さんの反応はとても素直。ママや世の中の女性に起きていることは、まったく想像していなかったものだったようです。一番身近な女性であるママが話してくれたことは、息子さんにとって大きな意味を持ったのではないでしょうか。「絶対つらいじゃん」「早く寝な！」という言葉からは、家族に対する温かい思いやりが感じられますよね。
この投稿には「そのまんまの気持ちで成長していって」「私も息子が小さいうちに話せばよかった」などのリプライが寄せられました。男性にはない生理を男性が正しく理解するのは大変なこと。しかし、女性としては「大変なこと」だとわかってくれるだけで気持ちは楽になりそうです。
息子さんのような男性がもっと増えていってほしいですし、そのためには親として子どもに正しく性について伝えることが大事だと再認識できる投稿でした。
慣らし保育でも「連絡帳を書いて」保育士の声の説得力に1万いいね
ご紹介するのは、1児のママであり保育士でもあるぼんさい(@bonsaisaibon)さんの投稿です。本格的な保育園での生活が始まる前にまずは短時間の慣らし保育からスタートしますよね。保育園に預ける時間が数時間と短いこともある、慣らし保育期間。連絡帳を書いても、先生から返信がないことも。「ひょっとして慣らし保育中は連絡帳を書かなくてもいい？」と思っている保護者の方もいるかもしれませんね。
しかし、投稿者の保育士・ぼんさいさんは「慣らし保育期間中も連絡帳に自宅での様子を書いてほしい」と声をあげていました。なぜ慣らし保育期間も連絡帳が大事なのでしょうか。保育士のリアルな声に現場の忙しさとともに、連絡帳の重要性を実感するはず。
『慣れ保育、連絡帳の返事がないからもう書かない』というポストを何件か見たのだけど…書いて欲しいです🙇♀️
慣れ保育中、保育士は何時間もおんぶ&抱っこだったり、とにかく泣く子を生かすのに必死なので連絡帳を書く時間はありません。なぜ書くのかというと、例えば、前日に夜泣きはあったか、夜ご飯あまり食べなかった、起床が早かったなど、いつもと違う姿があったら知りたいからです。保育士はクラス全員の体調や姿の変化を把握してから保育に挑みます。夜泣きが多かったなら疲れが溜まってるかも、早く眠くなるかも、発熱するかも、など予測します。
それを頭に入れながら、その日どんな活動をするか、どんなグループに分けるか、どの先生がつくかなどを考えて保育をします。おうちでどんな姿だったかの情報がないと、その日その子に1番適した保育をすることが難しいです。
お子さんのよりよい園生活のために、毎日書くようお願いします🙇♀️
書きたくないわけではないのです。できることなら書きたいけれど、書く時間が捻出できません🙇♀️なによりも命を守るのが最優先なので。どんな姿かは、なるべく口頭でお伝えするつもりです。それもバタバタして難しい時もあります…今は本当に保育士も大変な期間なので、お手柔らかにお願いします…🙇♀️
1歳児クラスの慣れ保育、例えばだけど…よく泣く子はおんぶ抱っこで2人を何時間も抱える、慣れ保育中はかみつきや引っ掻き・ケガも発生しやすいので注意してみる、泣き過ぎて嘔吐する子、水分拒否の子もいる、など色んな子が。保育士とまだ信頼関係を構築していない子たちを大人数同時にみます。
保育園に入園し、まだお互いのことも全く知らぬままお子さんを預けるとなると、少しのことでも大きな不安になるし、連絡帳に限らずたくさん疑問や不信感も出るかと思います。その中でも、連絡帳はコミュニケーションツールとして大きな役割も果たすので、ぜひ書くようにお願いします…🙇♀️
慣らし保育期間中はまだ保育士さんも子どもたちのことがわからず、子どもの保育に手こずることがあるそう。親でさえ大変なのですから、まだ子どもとの信頼関係や相互理解がない状態の保育士さんが大変なのも理解できますよね。その結果、連絡帳に返事を書けないこともあるといいます。
連絡帳に返信がないと「書かなくてもいいの？」と思う方もいるかもしれませんが、先生たちにとっては必要な情報であることは忘れずにいたいですよね。自宅での様子を伝えることで、園での過ごし方にも影響すると知っておくだけで、書く時の心持ちが違いそうです。
この投稿に「保育士さん達はすごい」「書くようにします」というリプライがついていました。本当にその通りですよね。他にも「返信がないことが気になっていたけれど理由がわかった」「できれば忙しくて返信できないことや、連絡帳の必要性を説明してくれるとよかったかも」という声も。保育士と保護者は立場が違うだけに、相手の状況を想像しきれないこともありますよね。ぼんさいさんの投稿で、先生の事情を知り合点がいった方もいるのではないでしょうか。
ぼんさいさんのXでは、連絡帳に書くネタに困ったときのアドバイスも投稿されています。安心安全な保育を受けるためにも、コミュニケーションツールとしての連絡帳を積極的に活用したいですね。
「組」の使い方、正しくて怖い会話に10万いいね
ご紹介するのはねいろ(@_Neillo_)さんによる子どもの発言が別の意味に聞こえてしまったエピソードです。世の中には同じ言葉でも使うタイミングが違うだけでちょっと意味深になってしまう場合がありますよね。4歳の子を持つ投稿者は、ある日わが子の発言がちょっと別の意味に聞こえてしまったようで…？
ほし組クラスである4歳、「組に迷惑がかかる」などの語彙を発達させてきており、カタギじゃない人みたいに聞こえるから外で言うのやめてほしい。
幼稚園や保育園では、クラスの名称が「〇〇組」となっていることも少なくないですよね。ねいろさんの子どもが通う園のように、ほし組とかそら組なども比較的よくあるのではないでしょうか。
しかし、「ほし」や「そら」を抜いて「組」だけが会話に出てくると、なぜでしょう、一気に会話が任侠的になりますね…。
この投稿には「そのうち歳上のことをアニキとか言い出しそうw」「なぜか菅原文太さんの声が聞こえる」「砂遊び後、『足洗ってくるわ』」といったリプライがついていました。
子どもの発言は純粋だからこそ大人が聞くとハッとしたり苦笑いが出たりすることもありますよね。それがおもしろいところでもありますが。今後もねいろさん家族が日々楽しく過ごせるといいなと思いました。
日常のひとコマをコミカルにとらえたおもしろい投稿でした。
