プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年8月11日にユーチューブを更新し、大谷翔平選手（31）に苦言を呈したロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）を称賛した。

ロバーツ監督、盗塁失敗は「彼の決断」、「いい野球とは言えない」苦言も

ドジャースは、11日（日本時間）にドジャー・スタジアムでトロント・ブルージェイズと対戦し、大谷は「1番・DH」でスタメン出場した。

試合はドジャースが1回表に1点を先制されるも、その裏、大谷が先頭打者本塁打を放ち同点に。2死後、4番フレディ・フリーマン内野手（35）がソロ本塁打を放ち逆転に成功した。

その後、一進一退の攻防が続き、4−4の同点で迎えた9回に、ブルージェイズのアーニー・クレメント内野手（29）にソロ本塁打を許して逆転された。

1点ビハインドで迎えた9回裏には、1死満塁のチャンスを迎えるも、大谷が空振り三振。続くムーキー・ベッツ内野手（32）がサードゴロに倒れ試合終了となった。

1点差ゲームを落としたロバーツ監督は試合後、大谷の走塁について珍しく苦言を呈した。

ロバーツ監督が指摘したのは、大谷の6回の走塁だ。

1点リードの中、1死後、大谷はセンター前へシングルヒットを放った。2死後に2盗を決め、3番ウィル・スミス捕手（30）が四球を選び2死1、2塁となった。

2塁走者の大谷は、4番フリーマンの1球目に3盗を試みて失敗。点差を広げるチャンスを潰し、チームは4−5で敗れた。

スポーツ紙の報道によると、ロバーツ監督は試合後、大谷の盗塁失敗に関して「彼の決断」と、サインではなかったことを明かし、「いい野球とは言えない」と苦言を呈したという。

大谷選手は「1000％いけるという確信」、「絶対にアウトになってはいけない場面」

大久保氏は、大谷の走塁について「走れるかどうかの判断はできていた。ツーアウトの場面で、イチかバチかで走ることはない。1000％いけるという確信があった」と分析し、こう続けた。

「走ったがアウトになってしまった。『1000％セーフになる』と確信をもって行ったのにアウトになったということは、大間違いだったという結論になる。あの場面は、10000％、無限大にセーフにならなければいけない。絶対にアウトになってはいけない場面。大谷選手も分かっている」

そして、大久保氏は監督を務めた経験から、選手の走塁ミスについて「なかなか苦言を呈することはできない」とする一方で、ドジャースには監督と選手の間に「信頼関係がある」と指摘した。

「あそこでロバーツ監督は、大谷選手のプレーに苦言を呈した。これは、チームに対して『あの場面は絶対にセーフになりなさいよ』ということ。弱いチームだと何が起こるか。『俺はもう行かないよ（盗塁しない）』となる。強いチームは違う。『次はセーフになるための盗塁をするんだ』というふうになる」

さらに、「苦言を呈すことができるロバーツ監督も素晴らしい」と称賛し、「それに対して、どの選手からも『ロバーツ監督があんなことを言った』というコメントが出てこない。言っている様子もない。不協和音が出ない。そして苦言を言える。これがスーパーメジャーなチーム」と評価した。

チームは12日（日本時間）に敵地エンゼル・スタジアムでロサンゼルス・エンゼルスと対戦。8回に大谷の42号ソロ本塁打が飛び出すも、4−7で敗れた。